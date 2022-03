“No necesariamente es una forma de comprar votos; sin embargo, no es deseable. Lo ideal sería que este tema sea más de simpatizantes. Es un pago que se hace por publicidad, lo importante es que estos datos queden registrados en el libro contable de campañas y que se publiquen en el aplicativo Cuentas Claras”.

Orlando Higuera Torres, politólogo

¿Es normal que los candidatos digan que no tienen que cumplir horario laboral, para tener disponibilidad total para los recorridos de campaña?

Dentro de lo normal, no es normal, pero como son las personas que nos apoyan para darnos nuestras OPS tenemos que apoyarlos en sus campañas y que ellos salgan adelante, y así seguir nosotros con nuestros trabajos. Nos ayudamos mutuamente. Tenemos que estar disponibles los viernes, sábados y domingos. Hay otras personas que tienen que estar disponibles entre semana, ya eso depende de cada persona.

¿Donde trabajas alguna vez alguien te ha increpado por eso?

No, nunca me han interrogado por eso o me han preguntado algo; a lo contrario, la mayoría de personas que estamos ahí... somos un equipo, todos.

¿El día de las votaciones cuánto dinero les dan los candidatos?

A cada líder se le dan 50 mil pesos por votante para los gastos logísticos y alimentarios. Esto es para que se les dé merienda, transporte.

¿Esos 50 mil pesos por persona a veces no se los dan en especie a alguien para comprar el voto?

Bueno, eso lo manejamos. Nosotros siempre le damos un refresco a la persona, le pagamos su transporte... le brindamos algo. Algunas personas dicen que les demos algo, nosotros les damos; pero también hay personas que no piden nada.

¿Le toca entregar un listado de votantes como condición a su trabajo?

El listado se lo pasamos a la secretaria del candidato y es el líder de campaña el que aprueba el presupuesto, ¿de qué depende? Pues a veces el candidato dice: “Vamos a hacer una reunión masiva”, entonces se le indica a todos los líderes que tienen que llevar su personal a una parte determinada. Ahí pagan cada persona con un mayor costo porque toca movilizar a los votantes de un lado a otro lado. A otras localidades.

¿En esos listados qué datos deben aparecer?

Nombre de la persona, número de la cédula, número de celular o teléfono y puesto de votación.

¿Alguna vez sus superiores le han regañado por no ir a trabajar a la oficina?

No, nos regañan. Entienden el compromiso que uno tiene que estar apoyando en la campaña, porque a la hora de renovarte el contrato, darte otra OPS, ellos revisan quién apoyó y quién no, y ahí está en juego tu contrato.