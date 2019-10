William García dice que habría fraude en elecciones y Dau se defiende

Tras la sorprendente victoria electoral de William Dau Chamatt en las urnas el pasado domingo, con 113.627 votos que lo eligen como nuevo alcalde de Cartagena, un nuevo capítulo se suscitó hoy a través de las redes sociales, lo cual probablemente va a desatar gran polémica en la ciudad.

El candidato que quedó segundo en el debate electoral, William García Tirado, con 102.708 votos –una diferencia de 10.919 sufragios–, denunció en las últimas horas en su cuenta de Facebook, un supuesto fraude en los escrutinios que a su criterio habría favorecido a Dau.

Literalmente García Tirado escribió: “Lamentables los hechos que se han evidenciado en los escrutinios de nuestra ciudad, los E14 de Alcaldía adulterados a favor del candidato William Dau. Estamos trabajando para descubrir este atentado contra la democracia”.

Igualmente circula en las redes el audio de una voz anónima que le explicaba a una persona, a la que el incógnito llama como “doctora”, que “los E14 están alterados, están tachados, una vez abren las bolsas para escrutarlas (...) resulta que los votos a Dau no le aparecen, aparece la votación inflada, la inflaron los jóvenes en los E14”.

Ante la situación, rápidamente reaccionó, también por las redes sociales, el alcalde electo William Dau, con un mensaje en audiovideo en el cual invita a la ciudadanía cartagenera a volcarse mañana miércoles a la sede de la Registraduría Nacional en Cartagena, para frenar “el fraude que me quieren hacer”.

El mensaje textual de Dau Chamatt es el siguiente:

“En la Registraduría hay un grupo de personas de William García Tirado, liderados por el abogado Nausícrate Pérez Dautt, alegando que hubo fraude y quieren tumbar mi elección. Invito a todo el mundo, a todas las personas de bien de Cartagena, a todas las personas honestas y correctas de Cartagena, a que me acompañen mañana hoy a primera hora a la Registraduría, detrás de Muebles Jamar, en el barrio Torices; tenemos que defender los votos del pueblo, los votos que limpiamente me eligieron, me quieren hacer fraude. Acompáñenme y rodéenme por favor, Los quiero mucho, Gracias”.

En consecuencia, los seguidores del alcalde electo, bajo la consigna ‘No al chocorazo contra William Dau y Javier Julio Bejarano’, se convocan desde hoy para un plantón mañana a las 8 de la mañana, en la sede de la Registraduría, donde han realizado los escrutinios.

Este choque entre los dos contrincantes a la Alcaldía de Cartagena en las recientes votaciones, se calentó en las últimas horas, y sugiere que las autoridades competentes deberán entrar a investigar para esclarecer el panorama.