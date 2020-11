“Lo del Dadis es algo de lo que me ha venido llegado información desde que incorporamos al presupuesto $25 mil millones para hacer pagos por la Ley de Punto Final. Desde hace un tiempo me dicen que están pidiendo sobornos, coimas para pagar, cuando nos hemos rajado la lengua diciendo que no es necesario, que ninguna IPS tiene que dar comisiones ni contratar abogados ni intermediarios; que a todo el mundo se le va a pagar, en el orden y todo lo demás”, explica el mandatario.

El renglón más grande del presupuesto del Distrito de Cartagena es el de la salud, seguido de educación, pero de lejos es el de la salud; es donde más plata hay y el corrupto va tras esa plata. Es que roban y como aquí nunca ha habido alguien que les ponga el tatequieto, porque todo el mundo siempre come del mismo plato y eso no solo aplica aquí en Cartagena sino a nivel nacional. Los organismos de control, Rama Judicial, todos comen y se tapan unos a otros, y por eso no se daban resultados antes”.

La ESE

Pero allí no para todo, porque es que Dau dice que si en el Dadis llueve, en la ESE Cartagena de Indias no escampa.

“Si el Dadis está mal, la ESE está peor todavía. Hasta el día que me muera voy a estar arrepentido de haber nombrado al doctor Rodolfo Llinás como director de la ESE. Cada ratico anda con sus cosas no tan santas. Lo llamo a pullengue, le digo ‘ríndeme cuentas’, y él siempre jura: ‘no alcalde yo soy de los tuyos, yo no soy de Giovanni Meza, yo no estoy con Karen Cure, alcalde yo todo lo estoy haciendo bien’, y eso es mentira porque a mí ya me están llegando los cuentos”, señaló el mandatario.

Dice que tras las sospechas de hechos “no tan santos” en la ESE, mandó a una persona de la Alcaldía a hacer auditoría en la contratación de esa empresa social, tanto de la administración anterior (de Roque Bossio), como de la del actual director, Rodolfo Llinás.

“Apenas estamos empezando el proceso de investigación, hace menos de un mes estamos haciendo la investigación. Hay mucho trabajo, esta persona a la que encargué para hacer esas auditorías trabaja en eso tres días a la semana y los demás días en otros casos de corrupción. Pero no solo la Alcaldía tiene este proceso de investigación de contratos de la ESE, también lo está haciendo la Andi, a través de Funcicar, y ellos tienen bastante trabajo adelantado. No sé qué tienen, no sé qué han encontrado hasta ahora, pero sé que Funcicar está muy interesado.

“Y es que en la asamblea de socios de la Andi, a comienzos de este año, la Andi dijo que van a comenzar a cobrar una sobretasa, un sobrecargo a las cuotas de afiliación para ser destinado a hacer auditoría al sector salud, porque saben lo fregado de la situación de la salud en Cartagena”, dejó ver el burgomaestre.