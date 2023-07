Última Hora: suspenden al alcalde de Cartagena, William Dau

El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por quince años para ejercer cargos públicos por haber presuntamente afectado la salud pública debido a la crisis de basuras que se presentó en la capital los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012.

Petro llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que falló a su favor. Al respecto, el abogado especializado en derecho disciplinario y en administrativo, precisa que, siguiendo el art. 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se determinó que las sanciones de destitución, inhabilidad y suspensión de servidores de elección popular no podían ser impuestas por autoridades administrativas, sino que debían ser impuestas por “juez competente, en proceso penal”.

Y explica: “No obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-030-2023, a pesar de ser una autoridad administrativa, reconoció que la Procuraduría tiene competencia para limitar derechos políticos de los servidores de elección popular en virtud de lo establecido en la Constitución”.

Según Figueroa, la solución de la Corte Constitucional fue la siguiente: reconoció la competencia de la Procuraduría, pero consciente de la sentencia Petro vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad adoptadas dentro del proceso disciplinario no podrían ejecutarse hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo estudie la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se impusieron dichas sanciones.

De acuerdo con dicha sentencia, las sanciones no podrán ejecutarse, es decir, no tendrán efectos hasta tanto no exista un control judicial definitivo por parte del juez de lo contencioso administrativo. En el caso de Dau, en caso tal se ratifique su suspensión en segunda instancia, tendría que tener este tercer filtro, lo que desvirtuaría aún más verlo por fuera del Palacio de la Aduana en lo que resta de año.