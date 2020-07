William Dau dice quiénes deben pagar costo del Corredor Portuario

“Es menester señalar que el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil es claro en determinar que la decisión que haya proferido el Tribunal Superior, es de única instancia, esto es, debe ser de obligatorio cumplimiento y en contra de ella no cabe recurso alguno. No obstante lo anterior, el sentido del fallo es claro en determinar que en efecto el alcalde tiene plenas facultades para contratar y ejercer las funciones que le corresponden, y para el caso en concreto de la APP del Corredor Portuario de Cartagena, al tratarse de una APP (no concesión propiamente) que no demanda inversión de recursos públicos, no hay necesidad de tener tal autorización, pues es evidente que no hay gasto de la administración y mucho menos compromisos de vigencias futuras”, explicó Pereira.

Así mismo, indicó que por estos motivos “no existe prohibición alguna de tipo constitucional o legal para requerir autorización del Concejo Distrital, por cuanto la misma norma es clara en señalar que el alcalde, además de tener plenas facultades para ello, contó con una autorización del Concejo en el año 2018, cuya derogatoria no puede aplicar de manera retroactiva, tal como se pretende mostrar por parte del concejal Barrios”.