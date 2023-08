“Volveré al Concejo, pero seguiré aspirando por la Gobernación”: Múnera

Incluso, la información que se maneja es que otra de las motivaciones de Múnera para aceptar la curul que le pertenece al sacar la mayor votación detrás de Julio Bejarano en las elecciones de 2019, dentro de la Coalición Alternativa Cartagena, es que después de un análisis su campaña no tendría la gasolina necesaria para batirse contra Yamilito Arana, Yolanda Wong, Zaith Adechine, Mery Luz Londoño y los otros cinco aspirantes a suplir a Vicentico Blel.

Sin embargo, Múnera aseguró que esto es una información falsa y que seguirá su campaña por la Gobernación, aunque tome la curul dejada por Javier Julio, algo que hará en los próximos días cuando el Concejo expida la resolución respectiva.

“Tomaré la curul por estos cinco meses; sin embargo, esto no me inhabilita para seguir aspirando por la Gobernación, según la Ley. Según el Consejo de Estado, uno puede permanecer en una curul y participar por un cargo uninominal si los periodos no se cruzan. Por ende, en caso tal resulte elegido gobernador el próximo 29 de octubre, comenzaría mi mandato el primero de enero de 2024; y mi periodo como concejal de Cartagena finaliza el día anterior, el 31 de octubre de este año”, explicó.

Múnera sostuvo que las renuncias de Julio Bejarano o de Yamilito Arana, quien renunció a la Cámara de Representantes el año pasado para competir por la Gobernación del departamento, fueron más decisiones personales que por motivaciones legales.