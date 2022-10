“Voces con fines políticos han tergiversado todo”: IPCC sobre contrato

Óscar Uriza, director del IPCC.

“Es un tema político”

El director del IPCC aseguró que la discusión no debe ser si son locales o foráneos, pues los regionalismos no son normativas de la contratación estatal, sino los ajustes necesarios para gestionar las fiestas desde su estructura básica. “Nosotros sabemos que esto no es un tema jurídico y que las críticas provienen desde el ámbito político. Son detractores que han tergiversado el asunto como no es”, dijo Uriza.

Y resaltó: “Eso que la plata se la van a llevar para Medellín o argumentos similares son falaces. Es tan así que un concejal, de quien me reservaré el nombre, hizo una presentación con imágenes y datos alejados de la realidad, sin mencionar las convocatorias y estímulos a los actores culturales de la ciudad que hemos hecho. Esto es una lucha y una puja política. Bueno, eso ya no nos corresponde sino dialogar con todos los interesados en llevar a buen puerto nuestras fiestas de noviembre”.

Uriza subrayó que toda la información contractual está disponible para la consulta ciudadana. Allí, aseguró, se evidencia que en todos los eventos festivos ha habido mano de obra local. “Tenemos los datos de quienes trabajaron en el evento de lanzamiento, las personas contratadas para controlar los baños, el contratista de la tarima y las luces. Todo eso con el ánimo de que se sepa que hasta los vigilantes eran cartageneros. Nada más teníamos a un representante de Plaza Mayor, pendiente que las cosas sucedieran de la mejor manera posible”.