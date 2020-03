“Vigilar los recursos es labor de los órganos de control”: personera

En la Personería Distrital de Cartagena se están enfocando en arreglar la casa. “Pienso que si uno no ordena la casa, no puede salir a la calle a ordenar las demás casas”.

Abrirá disciplinarios

“Hemos tenido encuentros cordiales con los secretarios de despacho distrital, en todas las reuniones he tratado de instarlos para que realicen las funciones que deben cumplir, le colaboren a los inspectores de Policía con la dotación que necesitan para las funciones de control urbano, entre otros, en fin hasta ahora hemos tenido unas relaciones muy cordiales”, dijo.

Investigará nombramiento de personas

Se refirió a algunas denuncias interpuestas por miembros del Concejo de Cartagena, sobre nombramientos hechos en la administración Dau. “Sobre algunas denuncias que ha puesto en el tapete el Concejo de Cartagena hemos iniciado otros disciplinarios; son sobre todo por el presunto incumplimiento de requisitos legales para el nombramiento de personas; también por temas de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito; la apertura del calendario escolar”, explicó la personera. Incluye aquí los casos de las asesoras distritales Lidys Ramírez y Cynthia Pérez. “Esto no es una persecución sino que la Personería debe revisar estos y otros casos, por el bien de la transparencia en la contratación distrital; todavía no es un disciplinario, es una investigación preliminar”, dijo.

“Que el alcalde le pague a Transcaribe”: De Caro

Uno de los sectores que investigará la personera será el del transporte público y Transcaribe.

“Estamos trabajando en la denuncia de Transcaribe porque no se han transferido los recursos de la pignoración de la sobretasa de la gasolina; estas denuncias las estaremos atendiendo”, explicó la personera.

“Quiero recomendarle al alcalde Dau, transferirse estos dineros a Transcaribe, son dos, primero la sobretasa de la gasolina en lo que va del año, (enero, febrero, marzo), porque se trata de una pignoración para el sostenimiento del sistema; lo segundo es el 30% que le corresponde al Distrito sobre que se suman al 70% de los aportes del Gobierno nacional; pero el acuerdo no se ha cumplido porque el Distrito no ha entregado esos dineros. Creo que Transcaribe ha prestado un servicio óptimo a la ciudad de Cartagena, los ciudadanos están llegando puntuales a sus casas y trabajos; tienen tiempo para almorzar; y ayuda a las personas que no tienen vehículo”, dijo la personera.

“El Distrito no puede negar una transferencia de recursos a su destinación específica porque considera que algunos se van a robar el dinero”, agregó la funcionaría de control.