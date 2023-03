Vídeos: las voces que piden la renuncia de la alcaldesa (e) de Cartagena

Por su parte, la precandidata Mery Luz Londoño le pidió a Ana María González-Forero más respeto con la gente de Cartagena. “Aquí sí hay muchas personas preparadas, con experiencia y lo más importante, que conocen la ciudad, sus dinámicas y su gente; lo que pareciera que no conocieran ellos por su permanente improvisación al gobernar. Respecto a que no queremos montarnos en esa vaca loca, está muy equivocada, cantidad de personas están en disposición de trabajar 24/7 por una Cartagena organizada, segura y productiva. Que revise su política de seguridad y convivencia”, espetó.

“Cartagena es una ciudad cosmopolita, yo no creo que en Dubái, Nueva York o Miami, alguien se esté preguntando de dónde son las personas, eso es sólo acá que somos bien provincianos, realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso”, expresó.

En la misma línea, el aspirante en el Pacto Histórico, Nausicrate Pérez, definió las declaraciones como desafortunadas y salidas de tono. “Debe ser un pilar fundamental la defensa de nuestra mano de obra local y el conocimiento del territorio. La cartageneidad no se puede degradar con mensajes de inferioridad, con expresiones de xenofobia y discriminatorias”, aseveró.

En la misma línea, Juan Carlos Hernández rechazó lo dicho por la servidora pública e hizo señalamientos. “El Distrito está lleno de personas del interior por los acuerdos con los financistas que llevaron al poder a Dau, más no porque nosotros no tengamos las mismas capacidades intelectuales que ellos. Es una violación al derecho a la mano de obra local en lo profesional”.

Otro precandidato que criticó lo sucedido fue Carlos Ramos: “Uno de los errores más grandes que ha cometido la administración actual es pensar que en nuestra ciudad no hay profesionales idóneos para liderar una administración con excelente gobernanza; hoy estamos frente a funcionarios que no conocen nuestras necesidades de los cartageneros y cartageneras, por lo que ejecutan estrategias que no dan respuesta al querer de la gente”.