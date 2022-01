El abogado informó que solicitó un receso para determinar si apelará a la decisión. Asimismo informó que si la decisión fuera suya, él no apelaría. “Se puede decir que yo quedé satisfecho con lo decidido por el juez con la decisión ponderada. Este es un juez muy ponderado, serio y ecuánime y así lo demostró en su decisión, nos guste o no. Voy a consultar con mi clienta para ver qué decide ella”.

“No apelaremos”: abogado de Villamizar

Joe Valiente, abogado de Avelino Villamizar Vega también entregó declaraciones respecto a la decisión del juez, a quien también se le dictaminó casa por cárcel. El abogado ya decidió que no apelarían, pese a no estar de acuerdo con las apreciaciones.

Esto fue lo que dijo:

“Tomamos la decisión de no apelar. Así como lo dijo mi compañero Royero, no compartimos mucha de las apreciaciones tomadas por el juez, pero por estrategia defensiva es mejor no apelar una decisión. Y posteriormente recabando con elemento materiales probatorios nuevos en el caso de mi cliente Abelino Villamizar, vamos a intentar realizar una revocatoria de la medida que es una figura que se establece cuando se buscan elementos que desvirtúan lo que la Fiscalía le imputó a mi cliente. Pero me ratificó en lo que dije en los alegatos y es que no existe ningún elemento que indique que mi cliente conocía que la camioneta donde se transportaba habían elementos ilícitos y esa va ser nuestra prioridad y medida defensiva”.