Vídeo: “Son mentiras tuyas”: Rodolfo Hernández intimidó a una periodista

Cuestionado sobre el fallo del Ministerio Público y cómo podría llegar a afectar su aspiración, Hernández –en tono desafiante y visiblemente intimidatorio–, negó los alcances de la inhabilidad: “No me inhabilitó. Eso son mentiras suyas. Eso es su mente que dice eso”, reclamó el excandidato presidencial, quien llegó a señalar a la periodista en la cabeza.

#Exclusivo | El ing. Rodolfo Hernández me dijo que su inhabilidad son mentiras mías y que es mi mente la que dice eso. 🤔 pic.twitter.com/merWfqxZ9G

Posteriormente, señaló que aún están analizando a quién apoyar para la Alcaldía de Bucaramanga y sobre el fallo de La Haya a favor de Colombia en su disputa marítima con Nicaragua, contestó con molestia: “De eso no estoy enterado totalmente, entonces no puedo opinar de lo que no tengo conocimiento”.