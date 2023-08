Video: “Nadie puede terminar con este Gobierno”: Gustavo Petro

“Fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo a quien debo responder. Este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno, que no sea el pueblo mismo, y el pueblo mismo dio una orden en las urnas. Nos vamos hasta el año 2026”, respondió Petro en un acto público desde Sucre, sin antes advertir que no entraría en detalles sobre el caso.

Ante las críticas por esa declaración, el mandatario aseguró que el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales, lo que avala su mandato. “Nos vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente. Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta”, aseguró.

Además, se refirió a una versión que circuló en un medio de comunicación que aseguraba que Nicolás Petro Burgos había confirmado que el presidente sabía del ingreso ilegal de ese dinero a su campaña. Sin embargo, en la información que reseñó el fiscal Mario Burgos en la audiencia de esta tarde, esa información jamás fue relatada como parte del testimonio del hijo del mandatario. Lea aquí: Actualización: las palabras de Gustavo Petro sobre el escándalo de su hijo

“Alguien escribió que mi hijo dijo que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña”, se refirió Petro para continuar diciendo que “si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, yo no soy Uribe, ni Santos, ni Duque”.

“Venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos ni mis hijas les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”, avanzó.

Petro, le dijo a “quienes se confunden, para los que nos atacan”, que pierdan cuidado. “El presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres, se equivocarán seguro como todo ser humano y andarán caminos diferentes. Pero el padre nunca lo esperará, ni ha sucedido, ni sucederá”, aseguró.

Finalmente, a su hijo, quien según se conoció este jueves, rechazó recibir una visita suya, le envió un mensaje: “lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse ante el verdugo jamás”.

Para cerrar con broche de oro su discurso en medio de la tormenta que le cayó tras las acusaciones de Nicolás, el mandatario aseguró que “ya mi hijo es víctima. Soy el primer presidente que le pide a la justicia que investigue a su hijo, no porque otros no hayan delinquido y eso lo sabemos”.