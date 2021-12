El precandidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia , Juan Carlos Echeverry, tuvo un percance durante el debate organizado por la Casa Editorial El Tiempo y Wradio en la noche de ayer.

Los integrantes de esta coalición explicaban sus propuestas políticas en torno al aborto cuando Juan Carlos Echeverry se cayó de su silla.

El ex ministro no tuvo ninguna lesión pero sí bromeó sobre el incidente a través de sus redes sociales. En un trino, el precandidato expresó: “Ya que muy seguramente con la caída de la silla hoy en el #DebatePorColombia me gané un lugar en los noticieros del 28 de diciembre, les muestro el detrás de cámaras con Fico y Peñalosa haciéndome bullying”.

Y agregó “Estoy averiguando quien fue el que me cambió la silla”.