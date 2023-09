Vídeo: “Es un niñito que da vergüenza”: Dau le responde a Polo Polo

Polo Polo aseveró que Dau no cumplió con las promesas de inversiones para los sectores vulnerables de la ciudad. “En las cuentas bancarias -del Distrito- reposan más de 1,7 billones de pesos acumulados por dineros no ejecutados. En una ciudad con tanta necesidad, tener este dinero guardado es un acto de inhumanidad. Es beneficiar a los grandes banqueros porque ellos son los que reciben los réditos de este dinero”.

“Es un falso que no representa a la cartageneidad”

Hace unos minutos el alcalde Dau Chamat publicó un vídeo en su Instagram para controvertir la posición de Miguel Polo Polo. En el clip indicó que “no se quería rebajar en responderle, pero ante la insistencia de algunos que preguntaron por lo que pensaba, accedió”.

“Es un niñito, un muchachito. Dice que yo estoy dejando 1,7 billones de pesos acumulados en el banco sin ejecutar, pero esto es mentira y no maneja cifras exactas. Pero sí, estamos dejando dinero en las cuentas del Distrito por más de 1 billón de pesos que no se ha podido ejecutar, ya que el Concejo no aprueba ni me deja gastar, pues a ellos no les doy billete. Ellos no comen ahí, por eso obstaculizan. ¿Creen los cartageneros que cualquier otra persona sería capaz de dejar todo este dinero intacto para la siguiente administración? Es asombroso que no se haya robado ni se perderá, y quedará para el próximo alcalde. Eso habla mucho de nuestra administración”, expuso Dau.

Y agregó: “No hemos podido hacer más por los constantes líos y peloteras con la clase política que no le hemos dejado robarse el billete. Nos paramos firmes en la raya y esa es la verdadera situación. Polo Polo dice ser cartagenero, pero nunca lo he visto por acá. Es una vergüenza para los afro de la ciudad, para la gente de los barrios y para la mayoría de cartageneros, pues no se identifica como así en sus redes, sino como un blanquito, ricachón e influencer. ¿Qué te pasa muchachito?”.