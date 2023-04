Vídeo: El día que Ana María González le tiró un huevo a Juan Manuel Santos

Muchos en la ciudad, interesados por la política local o no, recuerdan por lo extraordinario del suceso cuando los concejales Javier Julio Bejarano y Sergio Mendoza tiraron al aire muchos billetes de euros falsos en medio de una plenaria en el Concejo. Eso fue el pasado 12 de abril en un debate de control político contra Ana María González-Forero, secretaria del Interior de Cartagena.

“Quisiera encontrarme con usted, vivo en Nueva York, estudio en Columbia con una beca de la Fundación Obama. Un día le puse un huevo en su discurso en el Capitolio. Me le tiré una corbata, ¿se acuerda?, pero ahora le quiero regalar un kinder sorpresa. Démonos el gusto de tomarnos una foto”.

Y prosiguió: “En ese momento era otra la coyuntura, pero en este momento yo sueño con tomarme una foto, regalándole un huevo Kinder Sorpresa para reivindicarme, porque realmente yo tengo que decir que esta es una de las personas más importantes en mi vida, después hice campaña por él, porque me parece increíble que haya firmado la paz en Colombia”.

¿Por qué el huevo?

En su momento, el medio Kienyke entrevistó a Ana María González-Forero y ella explicó: “Eso fue hace muchos años cuando estaba empezando el escándalo de los llamados ‘falsos positivos’, yo hacía parte de un movimiento que se llamaba ‘Movimiento Tienen Huevo’ y estaban a punto de hacerle una moción de censura por ese escándalo, que en ese momento tenía un poco más de 800 personas asesinadas, hoy son más de 10.000, así que algo de razón sí tenía yo en ponerle el huevo (risas)”.

Kienyke citó que la funcionaria relató: “Era un huevo de gallina y que ese día lo escondí entre mi brasier. Al día siguiente hicieron una nota y el periodista no podía creer que yo era una ama de casa simple y sencilla y que además era por iniciativa propia. Realmente era un acto de rabia, es decir, la indignación puesta en funcionamiento con violencia simbólica”.

La hoy jefe de la cartera del Interior resaltó la diplomacia de Santos tras el ataque: “Él recibió el huevo y se retiró. Yo no lo toqué a él con el huevo, solo le cayó en la corbata que tenía. Él siempre ha tenido talante demócrata y dio la orden de que no me hicieran nada”.

A González-Forero, posteriormente, la llevaron a una estación de Policía pero las cosas no pasaron a mayores. Al respecto de su arrepentimiento le dijo a Kienyke: “Creo que una persona crítica no puede sentarse en un dogma y pensar siempre de la misma manera. Parte de la realidad de la vida, del aprendizaje, es ir adaptándose entendiendo lo que requieren los tiempos y las circunstancias. La causa era justa, pero hoy las circunstancias son otras, se necesita hacer otras cosas y el mensaje debe ser otro”.