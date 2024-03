Video: así fue el encontronazo entre María José Pizarro y Jota Pe Hernández

En la noche del pasado martes, 12 de marzo, en plenaria en el Senado en la cual avanzaba el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, los senadores Jota Pe Hernández y María José Pizarro sostuvieron una fuerte discusión que casi genera el levantamiento de la sesión. Le puede interesar: Gustavo Petro asegura que no retirará la reforma a la salud

Según dijo, no sería la primera vez en que la congresista del Pacto Histórico lo insulta. “Lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo”.

“María José Pizarro, que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza, me trata de animal y perro cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro miente”, afirmó el senador de la bancada santandereana en sus redes sociales.

“Me acaba de tratar de perro rabioso porque digo que a nuestros militares los están matando. La que pide respeto. El hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me limita a mí a defender a la Fuerza Pública”, afirmó el senador.

“Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana”, afirmó la senadora.