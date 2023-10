Vencer la abstención, el reto de las elecciones en Cartagena

En los comicios del año 2019, por ejemplo, solo el 55,25% de los habilitados participó en las elecciones, por lo que la abstención fue del 44,75%. Esto quiere decir que en ese año unas 359.790 personas no votaron.

Sin embargo dijo que en Cartagena quizá esa cultura no está arraigada porque las personas no ven que se utilicen los recursos públicos de manera adecuada, por lo cual se preguntan para qué votar. Aún así, resaltó que es importante entender que participar en las elecciones sí puede hacer la diferencia.

Orlando Higuera, director del programa de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar identifica dos tipos de personas que se abstienen de votar.

Uno es el abstencionista activo, que es el que voluntariamente decide no participar ante la falta de propuestas o factores ideológicos o políticos. El otro es el abstencionista pasivo, el cual no tiene conciencia de su responsabilidad de votar en las elecciones, por lo cual no lo hace.

“Para motivar a los cartageneros a votar creo que es clave mejorar las condiciones de accesibilidad a los puestos de votación. El Transcaribe gratuito es un gran avance, pero es necesario mejorar nuestra cultura política, darle valor al voto y recuperar la política para la ciudadanía”, indicó.