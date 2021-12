Carlos Ardila, primer vicepresidente a la Cámara, explica que lo que se aprobó no se trata de censura ni de un ataque a la libertad de prensa, porque, por un lado, la medida no contempla ninguna acción de censura previa por parte del Estado. “Aquí no hay un comité de redacción previo, aquí no les están diciendo ustedes tienen que direccionar la noticia de determinada manera, los periodistas serán libres de publicar, pero como siempre tendrán la responsabilidad de soportar lo que están publicando”, señaló el congresista.

Este polémico artículo fue aprobado con una votación muy apretada de 59 votos por el sí y 53 por el no, y señala que “Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”.

De acuerdo con Jonathan Bock, director de la FLIP, no se había aprobado, en las últimas décadas, una disposición legal tan regresiva contra la prensa como la que aprobó la Cámara anoche. “Lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua”.

Lo contrario piensa la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, quien dice que esta decisión va contra la libertad de expresión. “Limitar la libertad de expresión y el derecho a la oposición es inconstitucional, abiertamente contrario a la Convención Interamericana. Es el camino de regímenes autoritarios a lo largo y ancho del continente, tanto de izquierda como de derecha. El debate debe darse en democracia y de ninguna manera a través de la persecución penal. Si no se elimina en la conciliación, procederemos ante la Corte Constitucional para que lo declare inexequible”.