Vargas Lleras insiste en chantaje del Gobierno a partidos para una coalición

Vargas además precisó que no ha tenido reuniones con César Gaviria, como tampoco con Dilian Francisca Toro, cabezas del liberalismo y La U, partidos que hubieran sido claves para esa alianza que proponía.

En una serie de trinos, el jefe de ese partido sostuvo que “lamento mucho que mí propuesta de conformar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas del Congreso no haya prosperado”. Lea aquí: Verónica Alcocer, ¿próxima candidata a la Presidencia del Pacto Histórico?

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, lamentó que la propuesta que hizo de una gran coalición contra el presidente Gustavo Petro no funcionó, a la vez que advirtió que partidos tradicionales no contarán con Cambio Radical para valorizarse.

“Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente”.

Preciso que “tampoco me he reunido recientemente con Dilian Francisca Toro. Pronostico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno. Y el pulso de mañana (viernes) no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje”. Lea también: Ellos son los 5 políticos del Centro Democrático muertos en accidente aéreo

Para Vargas lo que hacen estos partidos es “se quieren valorizar a cuenta de Cambio Radical, pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro”, a la vez que advirtió que “nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al gobierno, cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios”.