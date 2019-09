“Vamos a defender nuestra obra de Gobierno con toda la fuerza”: Gobernador

“Quien estuvo detrás de esa grabación, tenía claro lo que ese señor (Vicente Blel) era capaz de decir”, dijo el gobernador de Bolívar sobre los audios que reveló La W y que lo salpican, dado que la persona que habla con el exsenador mencionado, habla del presunto uso de recursos públicos para beneficiar la campaña de Vicente Blel Scaff a la Gobernación de Bolívar.

Los audios cuestionan la obra del alcantarillado de El Carmen de Bolívar suscrito por el Consorcio Virgen del Carmen, del cual hace parte el consorcio JV Ingenieros una firma que había sido ya sancionada, según el vicecontralor Ricardo Rodríguez, comisionado para investigar el presunto detrimento de la obra cuyo costo asciende a 70 mil millones de pesos, dada la última adición que se le hizo de 19 mil millones de pesos.

“Observando las reacciones, me he sentido maltratado y atropellado, no hay derecho que no se nos respeten un gobierno que ha demostrado sus compromiso; y debo tener mucho cuidado en este tipo respuesta, pero a nadie se le pueden violar sus derechos y no permitirle la posibilidad de defenderse”, dijo el gobernador refiriéndose a las comunicaciones del Consejo Gremial, Bruce Mac Máster y otras entidades que piden intervenir el departamento y la ciudad por los presuntos hechos de corrupción.

(Lea aquí:Dos procuradores en Cartagena para investigar presunto cartel de la contratación)

Sobre el alcantarillado de El Carmen

El gobernador Turbay dijo con relación a las obras del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, que estas no se pararan y que por el contrario avanzan a buen ritmo. Dijo que ha brindado todas las garantías para que los entes de control realicen su trabajo de investigación.

“El día viernes en una mesa de trabajo se deben confrontar con todo el equipo jurídico con la Contraloría todo lo que consideran esas debilidad en la contratación, de un acueducto que busca brindar el agua potable a una población que por décadas ha estado sin este servicio; estamos en el proceso de ejecución y lo primero es que hay un gran compromiso para que la obra cumpla con su objetivo”, dijo el Gobernador.

Advirtió que las adiciones al contrato contaron con el visto bueno de las entidades del Gobierno nacional, ya que era necesario ampliar el radio de cobertura del servicio que brindaría esta obra.

Dijo que “el proyecto está financiado al 100% y la segunda semana de diciembre esperamos que esté en funcionamiento”.

(Lea aquí:“No cargaré la cruz de los errores de mi papá”: candidato Blel sobre audios)