Uso de la marihuana, a punto de ser ley: pros, contras y cómo sería

En contravía, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, no cree que esto represente un avance en derechos ni libertades. “Todo lo contrario. Es como decirle a alguien que es libre de suicidarse y destruir su vida. No es un tema individual, sino familiar y social. Imagínese una libre oferta cómo acabará con familias de bajos ingresos que tienen poco tiempo para estar con sus hijos, quedando estos a merced de volverse adictos en las calles y parques. No es un tema de libertad, la adicción es la esclavitud total, la adicción es la destrucción de la vida propia y de su familia”.

Pero para Valencia esto será un problema porque en Colombia no se podrá distinguir entre marihuana legal e ilegal. “Esto provocará más adicciones y ya es alta y preocupante la tasa de jóvenes perdidos en esto. Esto desencadenará enfermedades mentales, problemas de aprendizaje y disminución de la capacidad para el estudio. Algo que no se está reconociendo es que una persona adicta lo será para toda su vida, destruyendo así a su persona y los que lo quieren”.

No obstante, para Paloma Valencia este apoyo presidencial no es más que otro ejemplo de sus salidas infortunadas. “Petro ha repetido varias veces que el petróleo es más malo que las drogas, lo cual es falso. El petróleo ha permitido la construcción de la civilización que tenemos ahora, empezando por la movilidad, el asfalto de las carreteras y los celulares. Si bien hay retos con el calentamiento global, uno no puede comparar las drogas que no le sirven a nadie con los combustibles fósiles que propician calidad de vida”.

Y concluyó: “El problema no es perseguir al uso recreativo o terapéutico, el tema está en no debilitar la persecución contra los criminales que financian la violencia, que deforestan nuestras selvas, que reclutan a niños y violan a menores. Yo creo que cuando un joven habla de la droga a veces deja de lado todo el infierno detrás”.