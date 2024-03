Uribe denuncia que Mancuso intenta implicarlo en conexiones con paramilitares

Álvaro Uribe volvió a referirse a la presencia de Salvatore Mancuso en territorio colombiano. El exmandatario habló de un presunto intento de Salvatore Mancuso por implicarlo en conexiones con grupos paramilitares, lo cual considera una amenaza.

El expresidente tuvo palabras contra Mancuso, quien ha sido designado como gestor de paz por el Gobierno y recientemente obtuvo una orden de libertad bajo prueba por cuatro años.

Uribe afirma que Mancuso está estableciendo contactos en Colombia para que lo acusen de tener vínculos con grupos armados ilegales, especialmente con las autodefensas.

Uribe afirma que Mancuso está estableciendo contactos en Colombia para que lo acusen de tener vínculos con grupos armados ilegales, especialmente con las autodefensas.

Asegura que Mancuso está incitando a personas a denunciarlo, pero rechaza estas acusaciones y señala que Mancuso será liberado debido a su papel como gestor de paz e informaciones no corroboradas. "Mancuso llama a personas a que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme. Mancuso quedará libre de cárcel porque el Gobierno lo nombró gestor de paz. La JEP lo aceptó por informaciones no corroboradas", dijo Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente considera estas acciones como una amenaza en su contra y niega haber mantenido reuniones con Mancuso o haber visitado su finca en el Ubérrimo, en Córdoba. “Una llamada de Mancuso se puede entender como una orden con amenaza criminal. Paramilitares y guerrillas sometieron a muchos políticos en las regiones donde la seguridad del Estado era inexistente”, añadió.