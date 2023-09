¿Uno menos? En riesgo estaría el aval de candidato a la Alcaldía

Hace un par de semanas se conoció que un sector del partido Colombia Justa Libres solicitó la anulación de más de 900 avales y coavales entregados a distintas candidaturas territoriales en todo el país. La demanda, aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), busca revocar estos respaldos de cara a las próximas elecciones regionales del 29 de octubre. Lea: “Mentiroso”, “politiquero”, “vendido”: lluvia de críticas a Carvajalino

Esperanza Valbuena, representante a la Cámara por Santander y una de las directivas del partido, explicó que la demanda electoral se presentó porque luego de una acuciosa investigación se demostró que presuntamente quienes entregaron dichos avales no tenían autorización para ello. Además, no se surtió el conducto regular ni el proceso administrativo requerido para dar estas figuras. “Fue una especie de golpe de Estado”, definió la congresista, pues en los escenarios donde se otorgaron no estuvo Ricardo Arias Mora, presidente del partido, ni los avalados pasaron por su Consejo Nacional de Ética.