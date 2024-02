Unidiplo asegura que Benedetti es un “riesgo” para la reputación del país

La hoja de vida del controvertido exsenador y exembajador en Venezuela apareció publicada el viernes anterior en la página de Presidencia como eventual embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (Italia). Lea aquí: Asamblea de Bolívar propondrá a Petro desmontar peaje de Turbaco

Benedetti es el mismo que aseguró que si abría la boca sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro “nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos”, en los explosivos audios revelados a mediados del año pasado en medio del escándalo por el robo de dinero a la jefe del despacho presidencial, Laura Sarabia.

El argumento de Unidiplo para aseverar tal afirmación se sustentó en una serie de preocupaciones como la totalidad de requisitos que no cumple Benedetti, entre ellos no dominar un idioma de uso diplomático distinto al español o el país de destino, no hacer parte de la carrera diplomática, no haber pasado por un concurso público o méritos propios y carecer de una especialización que lo acredite para ese propósito.