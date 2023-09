Una valla de Gustavo Bolívar genera polémica en Bogotá, ¿por qué?

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, ha lanzado su estrategia publicitaria que ha suscitado varios comentarios en redes sociales. A través de una valla en la localidad de Usaquén, Bolívar se presenta acompañado de la frase en inglés “I will educate your children”, que se traduce al español “educaré a tus hijos”. Lea: Otra renuncia: candidato a la Alcaldía de Cartagena se retira por amenazas

“Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular”, afirmó Bolívar.

“Mi primera valla. El 97% de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla. Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!”, dijo el candidato a través de sus redes sociales.

“Si los niños y niñas de Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar, etc. pueden hablar una segunda lengua y hacer una carrera técnica dentro de la primaria y el bachillerato, Bogotá cambia. Superamos muchos problemas” sostuvo Bolívar.

La aparición de esta valla ha generado un debate en las redes sociales sobre la educación en el país y el enfoque que el candidato le dio a la valla.

“Bolívar cree que los problemas de la clase popular provienen del no saber inglés y, por lo tanto, se resuelven aprendiendo a hablar ese idioma”, ”¡Claro! Porque el actual problema de la educación en Bogotá y Colombia es que no es bilingüe (que es importante, pero no es lo más crucial ahora)”, “Clasismo intelectual”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.