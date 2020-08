El fondo que busca erradicar la pobreza extrema cuando Cartagena cumpla sus 500 años de fundada se encuentra en etapa de reglamentación, la cual se extenderá por seis meses. Esto quiere decir que dicho fondo, que a finales del mes pasado fue aprobado por el Congreso de la República y sancionado por el presidente Iván Duque, estaría estructurado y listo para empezar a funcionar en diciembre o enero. El senador Fernando Nicolás Araújo, autor de este iniciativa, indicó que es un logro que el fondo sea una realidad y que en esta fase de reglamentación se buscará determinar varios aspectos, como quiénes serán los integrantes de la junta directiva. Esta la conformarán dos delegados de la Presidencia de la República, dos delegados de la Gobernación de Bolívar, dos delegados de la Alcaldía de Cartagena, tres miembros de la sociedad civil y dos miembros de quienes aporten recursos al fondo. Aún no se ha reglamentado cómo se escogerán a los representantes de la sociedad civil. “El Gobierno nacional tiene seis meses para hacer la reglamentación del fondo. Uno de los aspectos claves que se debe reglamentar es cómo serán escogidos los tres miembros de la sociedad civil, pues hay que tener claro que el Gobierno no los va a delegar. Yo he sugerido que uno de esos tres miembros sea siempre un representante de las comunidades afrodescendientes asentadas en los barrios donde mayor índice de pobreza hay y en los corregimientos de Cartagena. La metodología se definirá en la reglamentación”, explicó el senador del Centro Democrático.

HASTA EL 2033

Así mismo, el senador dejó ver que el fondo irá hasta el 2033 y que por eso hay que ponerle plazo a los proyectos que se ejecuten mediante esta estrategia. “Este fondo quedó estipulado mediante la Ley 2038, sancionada por el presidente. Esta crea un instrumento financiero sin personería jurídica, sin burocracia ni planta de personal; sin un solo costo para la sociedad, ni para la Nación, ni para el departamento, ni para el Distrito”, indicó.

El congresista cartagenero añadió: “La responsabilidad de superar la pobreza extrema no es solo del Distrito; la Nación tiene mucho que aportar a la solución del problema de miseria en Cartagena, pero también la Gobernación, la sociedad civil y por supuesto el Distrito; pero también puede aportar la cooperación internacional, la Banca Multilateral... entonces, si queremos resolver un problema tan grande, como lograr que 45 mil cartageneros en condiciones de miseria ganen más de 4 mil pesos diarios, todos tenemos que ayudar. Entre todos tenemos que vigilar este fondo y lo tendrá que operar una entidad pública del orden territorial descentralizada”, explicó.

EL OPERADOR

En tanto a esto último, Araújo informó que el operador del fondo será una entidad pública, aunque aún no se establece cuál será. “La forma como se escogerá el operador aún es materia de reglamentación. Hay aspectos tan importantes, como quiénes serán los delegados o cuál será el operador, que no quedaron en la ley porque en la mesa técnica, luego de consensos, dijimos que algunas cosas no había que dejarlas en la ley. Estas dos cosas -el operador y los representantes de la sociedad civil- no las dejemos en la ley porque es muy difícil modificar las leyes, se necesita otra ley para eso. Pero la reglamentación es menos rígida que la ley y permite corregir en el camino. En la mesa técnica donde definimos eso participaron funcionarios del Distrito, del Ministerio de Hacienda, del Departamento de Prosperidad Social, de la Unidad de Gestión del Riesgo, que nos ayudó mucho porque la unidad opera un fondo parecido a este; participaron los ponentes y Planeación Nacional”, explicó el legislador.

“QUE NO SE CONVIERTA EN UN EDURBE”

Dejó ver que si le preguntan quién podría ser la entidad descentralizada que opere el fondo, mejor propondría una metodología para escogerla y para cambiarla si fuese necesario. “Lo que no podemos permitir es que el fondo se convierta en un Edurbe, y si el fondo tiene algún riesgo de convertirse en un Edurbe, hay que corregirlo; por eso es importante que muchas cosas hayan quedado en la ley, pero todo no. Por eso es importante que haya cosas que se puedan ajustar a través de decretos y resoluciones, a través de la reglamentación”, aseveró.

NO SUPLANTARÁ AL DISTRITO

El senador aclaró que el fondo no suplantará funciones del Distrito, “porque es un instrumento, como cualquier otro fondo”. “El fondo no define los recursos que se van a invertir, porque eso es potestativo tanto de la Nación, como de los demás. Eso tiene un trámite: el Gobierno le presenta un presupuesto al Congreso y el Congreso lo aprueba, lo niega o lo modifica. “Por ejemplo, en este momento estamos en la discusión del presupuesto, y yo le he solicitado a la unidad de presupuesto de Hacienda que le incluya recursos a este fondo; pero el fondo hasta hoy no tiene recursos, hay que gestionarlos. Si el Distrito o la Gobernación le quieren poner recursos, tienen que hacer el trámite que define la ley, todo el ámbito legislativo. Esta ley no le quita recursos al Distrito, ni a la Gobernación ni a la Nación, pero sí define la fuente”, explicó Araújo.

Reunión con William Dau