Las puertas giratorias que muchos critican, incluso en el interior de la coalición, hay en el Pacto Histórico para distintos personajes de la política, diferentes ideologías y pluralidad de orígenes partidistas, han provocado tensiones y polémicas entre sus miembros; y hoy no es tan claro afirmar que el movimiento que busca llegar a la presidencia se mantenga con firmeza hasta las consultas en marzo.

“En las primeras líneas también se han optado por hacer parte de este proceso político. Yo como tal me lancé como candidato al Senado, por Fuerza Ciudadana”, expresó el incógnito en la tarima, miembro del movimiento político que lidera el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; sin embargo, en redes sociales cuestionaron que alguien que aspira a representar a los colombianos en el Congreso haya intervenido con capucha y sin identificarse.

La congresista Pizarro señaló a El Universal que sintió sorpresa y que no conoce al joven. “A Petro también lo tomó fuera de base la participación del joven, pero aunque no esté de acuerdo con su manera de hacer política, no se le puede censurar ni mucho menos impedirle en ese momento su intervención como ciudadano, joven, colombiano”.

Pizarro recalcó que el evento no fue organizado por el Pacto Histórico sino por el Frente Amplio, conformado por la Colombia Humana y el Polo Democrático o MAIS, en la que la coalición política recibió el mandato de varias organizaciones representantes de personas en situación de discapacidad.

“Si uno está asumiendo un rol político y público de cara a la ciudadanía lo mínimo es dar a conocer el rostro y las propuestas. He sido defensora de los jóvenes en las movilizaciones, pero ello no implica que sea defensora a ultranza de todas las primeras líneas”, precisó Pizarro.

Pizarro resaltó que la incomodidad y la controversia sobre lo ocurrido no se relaciona tanto con la capucha o la acción realizada, sino que candidatos de Fuerza Ciudadana, un movimiento de izquierda y que su líder es cercano a Petro, estén haciendo política en sus espacios, ya que esa facción no hace parte del Pacto Histórico. “Es el colmo que estén enviando sus candidatos a nuestros eventos. No deberían a hacerlo o que los convoquen a sus propios eventos”, indicó.

Críticas en redes sociales

Muchos internautas expresaron su rechazo al acontecimiento. El periodista de Caracol Radio, Juan Fraile, tuiteó que: “es inconcebible que el Pacto Histórico acepta que alguien lance una candidatura y hable de propuestas políticas con capucha y mascara. El mensaje de lejos es perverso. Puede que sea un gran candidato pero si no muestra su cara no puede hacer ese ejercicio público”.