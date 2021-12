La meta a la que aspira, desde la Coalición Centro Esperanza, es la modernización del sistema democrático de forma digital, y así, resolver un problema fundamental: un sistema político fallido y obsoleto. “Cuando uno habla con el ciudadano en la calle, ellos expresan que están cansados de que las promesas no se cumplan, que los candidatos solo aparezcan en campaña y que los utilicen en épocas electorales, y que nada cambia y nada pasa. Es una frustración presente en todo el país”, indicó.

La clave, según expresó, es no hacer una propuesta ni llegar con promesas, sino crear una metodología real que cambie la forma de la participación política.

La clave, según expresó, es no hacer una propuesta ni llegar con promesas, sino crear una metodología real que cambie la forma de la participación política.

“Seré un puente entre lo que la gente decida, proponga y vote, tramitando sus necesidades en el Senado. En vez de hacer lo que hacen hoy los candidatos, especialmente, los congresistas de Bolívar, que no aparecen en ninguna encuesta nacional de satisfacción y eso demuestra lo mal representados que estamos”, señaló Hernández.

La plataforma

El espacio digital que propone el candidato cartagenero se llamaría: senadodigital.gov. “Ahí las personas entran, hacen las propuestas, habrá un foro o espacio de discusión, precisiones y al final votan, que es la diferencia que tenemos con otras plataformas o redes sociales que no pasan del like y que no inciden en la toma de decisiones. Aquí va a haber votos. La plataforma será construida con blockchain lo que blinda los perfiles falsos, bots, hackers y boicoteadores”, explicó.

Así considera que se logrará que los ciudadanos tengan un acceso directo a lo que se decide en el Congreso y no solo ser utilizados, según dijo, para llenar sillas cada cuatro años en campañas políticas eventos. “Hay muchos politiqueros que nos le interesa que los votantes participen. Muchos congresistas votan por puestos, contratos, y son muy pocos los que votan a consciencia, y no existe ninguno que vote tramitando la participación e información de la ciudadanía, de la manera que buscamos”.