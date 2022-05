“Te voy a tirar suave, por ahora, Gloria; pero, si sigues enviando a tu perro calanchín a que siga atacando a mis funcionarios se va a armar la guerra. Quedas advertida. Si él sigue haciendo sus actitudes arbitrarias vamos a tener una guerra”. Esas fueron las palabras del alcalde William Dau al opinar sobre el regreso de Gloria Estrada al Concejo.

Tras la libertad de Estrada, mientras se siguen investigando los hechos por los que fue capturada por presunto porte y tráfico de estupefacientes, hubo muchas reacciones en la ciudad, debido a que se supone que todo se trató de un complot político y criminal en contra de la concejala.

El alcalde de Cartagena con sus términos caninos se refirió al contralor distrital, Rafael Castillo Fortich, del que siempre ha recalcado que es un aliado de Gloria Estrada. Algo que el jefe del ente de control siempre ha negado y desestimado que sea un alfil con la orden de “atacar a los funcionarios distritales”.

La diagonal

Por su parte, Gloria Estrada invitó a la calma y a la cordialidad. “La ciudad no está para la guerra, Cartagena necesita que nos unamos para sacarla adelante. No quiero polemizar, no es el momento de cazar peleas, no es el momento de enfrentamientos entra la dirigencia local. No es momento para atrincherarse en una batalla campal entre el alcalde y los concejales.

Sin embargo, un oficio firmado por el contralor Rafael Castillo Fortich pidiendo la suspensión de Johana Bueno, directora del Dadis, es probable que sea tomado como una diagonal que busca tumbar a una de las fichas más cercanas del alcalde Dau.