Turbaco: una Navidad “a oscuras” por contrato con Edurbe

Por su parte, el también veedor, René Fajardo, afirmó que la mitad de la plaza de Turbaco no está activa y en la mitad restante es insuficiente el alumbrado. “Nos dijeron que iban a traer un arbolito de 12 metros y hoy 14 de diciembre no lo han puesto”, aseveró.

Recalcó que otro de los puntos que presenta irregularidades es la falta de claridad con la empresa que subcontrató Edurbe para realizar esta actividad y los tiempos de entrega, los cuales no han llenado las expectativas de los turbaqueros.

Respuestas

El gerente de Edurbe respondió a las denuncias que la instalación del alumbrado navideño avanza en un 65% y que esperan antes del 20 de diciembre terminar. “El alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, contrató a Edurbe por su experiencia y suficiencia legal. Acordamos con el mandatario unas especificaciones para contratar, que la empresa Edurbe cumplió y se hizo el convenio. En tan corto tiempo, se hizo un estudio de mercado y se consiguió la empresa con la experiencia para iniciar los trabajos. Aún no he recibido dinero de la Alcaldía de Turbaco, pero después del 20 de diciembre, cuando culmine los trabajos, me deben cumplir con los pagos”.

Los veedores manifestaron que después de escuchar al gerente de Edurbe quedaron más preocupados porque el Iván Quintero no supo responder a los interrogantes, al igual que Guillermo Torres, alcalde de Turbaco.