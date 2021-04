Hasta dos días tienen los cinco condenados por el caso del polígono Las Velas para ponerse a disposición de las autoridades de manera voluntaria, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Cartagena emitió órdenes de capturas contra estos tras determinar que habría irregularidades en la venta del mencionado predio en El Laguito, en el 2009. Entre los condenados están la exalcaldesa Judith Pinedo, quien autorizó la venta del predio; Vivian Eljaiek Juan, quien era la secretaria de Hacienda para entonces; Giovanni Torregroza, quien era asesor del Distrito en lo relacionado con la legalización de baldíos; el gerente del Hotel Dann, Luis Restrepo; y el ingeniero Rafael Ceballos, quien hizo el avalúo del predio. Este tiene 75 años y fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión. Este hizo el avalúo del lote, que se vendió por $256 millones, pero la Fiscalía argumentó que este costaba más de $700 millones. Wladimir González, abogado de Ceballos, indicó que no comparten la decisión del Tribunal Superior y que por eso la impugnaron. “Nosotros respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos. De parte del señor Rafael Ceballos vamos a presentar una impugnación especial y también casación. Queremos que se haga una segunda evaluación de los elementos de convicción, porque está demostrado hasta la saciedad que no hay identidad de predio. Están confundiendo el predio de Sunset Beach con el objeto de compraventa. Basta con que vayan al lugar y se van a dar cuenta que el predio no es playa, que está en el lugar donde está la piscina”, esgrimió el jurista. Así mismo, señala que el avalúo del predio que hizo el ingeniero Ceballos estuvo ceñido al Acuerdo 030 del Concejo de Cartagena. “El acuerdo no te decía que hay que hacer claridad de avalúo, no lo dice... dice que con un simple avalúo se puede contratar y así lo hicieron. Decía que debía estar un miembro de la propiedad raíz, de la lonja; y allí se firmó con un perito de la lonja, cumplieron el requerimiento legal”, argumentó González.

“Confusión”

Otro de los abogados que se pronunció fue Wilson Cadena, quien defiende a Luis Restrepo, gerente del Hotel Dann que actuó como comprador del lote en El Laguito. Igual que los abogados de Judith Pinedo y de Ceballos, señala que no comparte el fallo del Tribunal Superior de Cartagena. (Lea: Exalcaldesa Judith Pinedo se entregará a las autoridades tras ser condenada) “Respeto el análisis del Tribunal Superior de Cartagena, pero no lo comparto, pues me parece que el análisis no es adecuado, no se acerca en nada al contenido de la prueba y me parece que es desafortunado el criterio del tribunal. Sobre esa base, tengo mucha fe y esperanza en que la sala de casación penal en impugnación especial revoque esa decisión”, señaló. A su modo de ver, el tribunal se habría confundido. “Ante los ojos del tribunal, el predio que resultó avaluado por unas, personas, entre ellos integrantes de la lonja y de Rafael Ceballos, es una playa. Como el avalúo lo hicieron sobre una playa, el tribunal piensa que lo que vendió el Distrito es playa. ¿Qué deja de lado el tribunal?, pues que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con una pericia que se aproxima al cero milimétricamente hablando, estableció que los terrenos objeto de análisis objetivo de venta, nada tienen que ver con el terreno que ocupó el señor Juan Diego Useche. El tribunal no revisó ni analizó las conclusiones de los expertos del Agustín Codazzi”, dijo.

Hay que señalar que en su fallo la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena indicó: “La Sala no puede ignorar la abundante prueba que incrimina a los encausados y que dirige, inequívocamente, a la conclusión según la cual lo que se vendió sí era una playa, y por ende, bien de uso público que, por su naturaleza, no era susceptible de enajenación. Si la Sala, de un plumazo, ignorara la evidencia incriminatoria, solo porque la visita realizada en el año 2016 por Henry Quiroga Vaca arrojó la conclusión anotada, incurriría, esta vez sí, en el desconocimiento de los principios de no contradicción y razón suficiente. “En primer lugar, porque supondría, sin más, que una cosa es y no es a la vez, en tanto con las pruebas documentales mayoritariamente aportadas, los testimonios de Diana María Ocampo Duque y Juan Diego Useche Ortegón, y la prueba pericial practicada por Jaime Arturo Barbosa y Carlos Gutiérrez Castro, se advierte sin dudas que el terreno es playa, mientras que con el peritazgo de Henry Quiroga se concluye que no tiene tal condición”. Así mismo, el tribunal agregó: “En el 2008 aparecen en escena los peritos de la Dimar que conceptúan que la zona en la que estaba Sunset Beach constituía terreno no consolidado, es decir, playa (...) Para el año 2009 entra en escena la doctora Diana María Ocampo Duque que, previa verificación de coordenadas en el Geovisor del IGAC, en relación al predio identificado en la Escritura Pública N° 3570 del 8 de noviembre de 1999, observó que ese terreno era playa”. Respecto a este análisis del tribunal, el abogado Wilson Cadena cree que hay errores. “Hay error del tribunal. Primero el geovisor del IGAC únicamente lo que hace es alinderar los predios, sin tener en cuenta las construcciones. Entonces, desde una vista superficial, desde arriba, define cuáles son los lotes que están en el Agustín Codazzi. Segundo, en el 2008, los peritos de la Dimar hacen el análisis pero de los terrenos donde estaba Juan Diego Useche, sin entrar a analizar el terreno descrito en la escritura, y eso lo declararon bajo juramento. “Tercero, cuando llega el Agustín Codazzi para definir esto, llegan a la inefable conclusión de que uno es el terreno que analizó la Dimar y otro completamente diferente es el que integra la escritura pública. Cuando el tribunal hace ese análisis sesgado, pues termina concluyendo que la zona que tenía Juan Diego fue la que vendió el Distrito, y eso es un error garrafal porque el Distrito jamás pudo haber vendido algo que no le correspondía porque es playa. El Distrito vendió un terreno completamente diferente, que se encontraba entre el Hotel Dann y la zona de playa, que es el polígono Las Velas”. El abogado acotó lo siguiente: “El testigo de la Fiscalía utilizó la herramienta de Google Earth para poder emitir un concepto. El problema de utilizar esa herramienta es que tiene que señalar en qué fecha y en qué condiciones fue que se utilizó esa herramienta, y eso nunca lo supimos. Adicionalmente esta persona que declaró en favor de la Fiscalía jamás visitó el terreno. Los señores de Agustín Codazzi, con equipos de georreferenciación satelital, lo último en tecnología en Colombia, determinan que el terreno está debajo de la construcción del Hotel Dann. Como eso es así, pues nada tiene que ver la zona aledaña con el polígono que fue objeto de venta. En forma muy sencilla, confundieron el terreno”. Las cinco personas condenadas irán a prisión tras lo ordenado por el Tribunal Superior de Cartagena y no tendrán derecho a detención domiciliaria debido a que la condena sobrepasa los 8 años de prisión, a menos que expongan un argumento de fuerza mayor, como una enfermedad grave.

