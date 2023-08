¿Tres candidatos se unirán a Judith Pinedo para hacerle frente a Dumek?

“Piedad Córdoba no me baja de HP”: Jota Pe Hernández

¿Verdad o mentira?

Este medio contactó a los protagonistas de la supuesta alianza y todo parece ser parte de la creatividad de alguien con una intencionalidad política o víctima de un golpe de estos calores, pero sin ninguna veracidad.

“Esa alianza es totalmente falsa. Yo voy hasta el final, hasta el 29 de octubre. Hoy cuento no solo con el apoyo de los ocho partidos del Pacto, sino también con el respaldo de Esperanza Democrática y del Partido Mira. Somos la candidatura que más ha crecido después de la inscripción, por lo que esta evolución ha despertado ciertas incomodidades, pero seguimos adelante”, aseveró Julio Bejarano.

No obstante, sí habló sobre el número “4”. “Hoy somos el candidato del 4. De los cuatro años en la Alcaldía que duraremos en estabilidad y sin interinidad y desgobierno”, puntualizó.

Y como último movimiento de la pala para enterrar el rumor, Pinedo precisó: “Ya perdí la cuenta de los rumores que se han instalado sobre mí durante esta campaña. Una vez más debo decir que desconozco donde se originó este chisme. Por el contrario, sigo creyendo que candidaturas independientes como las de Javier Julio, Javier Doria, José Osorio y la mía propia deben seguir, pues le hacen un enorme bien a la democracia local”. Lea también: Otra vez se aplazó debate de reforma a la salud: crearán nuevo texto

Y en la misma línea se suscribió Javier Doria, quien afirmó lo siguiente: “Nuestras candidaturas nunca han hablado de una alianza así ni hemos llegado a un acuerdo, aunque este rumor no ofende. A nadie le ofende ser vinculado con gente decente. Los que difunden este tipo de desinformaciones son quienes están asustados porque una coalición independiente así llegue a conformarse. Son cosas de las campañas de la politiquería tradicional que tienen temor de que eso pase, por lo que atacan e intentan dañarnos. Es claro que la sociedad rechaza lo que ellos significan, por lo que quieren echarle jabón a la olla del sancocho, y así poner a pelear a los candidatos libres y decentes”.

Y subrayó: “Pero yo voy hasta el final, pues he luchado mucho para llegar a este punto y me debo a la gente que firmó por nuestro proyecto, y no pienso defraudarlos. Represento los intereses de aquellos cartageneros que están cansados y piensan que la política debe hacerse de una forma decente. De forma libre. Yo tengo que atender esos respaldos. Eso sí, la invitación a la ciudadanía es a la de analizar por quién votarán, la ciudad no merece ser dirigida por alguien que represente riesgos”.

Lo que sí es cierto

Hace minutos se conoció que en medio de una reunión entre José Osorio y Javier Julio Bejarano ambos candidatos acordaron la exploración de las condiciones necesarias para llegar a una alianza.