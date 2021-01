Dicho comité fue denominado “Chao Duque”, y alegan que el mandatario de los colombianos no habría cumplido con varias de sus propuestas y le achacan también falta de gestión, entre otras situaciones.

Sin embargo, el senador Fernando Nicolás Araújo, miembro del partido de gobierno (Centro Democrático), alega que Roy Barreras está utilizando un mecanismo que no sería aplicable constitucionalmente al presidente de la República.

“Una revocatoria liderada por Roy Barreras y apoyada por Iván Márquez pierde toda legitimidad. La revocatoria es un instrumento constitucional que no existe para el presidente de la República, sino para alcaldes y gobernadores. Nosotros no estamos apoyando ninguna revocatoria en ninguna ciudad del país como partido, ni ningún miembro de la bancada lo está haciendo. Me parece que tratar de manipular a la opinión pública como lo hace Roy Barreras con apoyo de Iván Márquez, en lugar de fortalecer la democracia, la debilita”, expresó el senador del Centro Democrático.