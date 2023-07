Tras su inscripción, Alex Char promete acabar con la extorsión en Barranquilla

“Si no hay seguridad, todo lo demás no existe y no vendrán las empresas a Barranquilla”. Frases como esta lanzó este viernes 28 de julio Alejandro Char Chaljub, tras su inscripción en la Registraduría como aspirante por tercera vez a la alcaldía de la capital del Atlántico.

Dentro de las cosas que dijo a los medios destacó la seguridad que necesita la ciudad y, según sus palabras, está deteriorada de cómo la dejó. Exaltó que cuando fue alcalde se preocupaba de la seguridad en la ciudad. “Porque lo sentía todos los días y me dolía cuando escuchaba de los atracos que se presentaban en cada esquina”. Lea: Atención: Renunció Alexander López, presidente del Polo Democrático

“Yo me levantaba a las 2: 45 de la mañana todos días. Toca hablar con el general de la región o el general del R8 o el de la metropolitana para exigirles respaldo. Ya estuve con el comandante de la Policía y todo esto que está pasando, con Alejando Char se va a acabar”, sentenció.

Argumentó que si no hay seguridad en Barranquilla las empresas se van o no llegan a la ciudad porque no se sienten seguras para desarrollarse. “¿Por qué no soñar con dos o 3 empresas como Tecnoglass en Barranquilla? o ¿cómo Promigas? Pero todas las empresas llegarán siempre y cuando haya seguridad en la ciudad”.