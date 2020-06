Tras rifirrafe, Blel invita a Dau a trabajar juntos por Cartagena

“A todos los cartageneros y al alcalde les entregó toda mi disposición como gobernador y ciudadano para trabajar unidos y en armonía. Es cierto que no todos podemos estar de acuerdo, podemos pensar y sentir de diferentes formas, pero no podemos seguir unos de un lado y otros de otros”, indicó el gobernador.

El mandatario de los bolivarenses manifestó que en este momento ninguna diferencia puede estar por encima de la situación que se vive por cuenta del COVID-19, pues nada es más valioso e importante que la vida.

“El valor de lo que logremos no está determinado por cuantas personas me aplauden o me señalen, ese valor lo dan nuestras acciones y ya es hora que todos le demos prioridad a lo que verdaderamente importa. Por eso aquí estoy y estaré siempre para servirles, ayudarle y seguir trabajando sin dificultades, sin vanidades y discusiones”, sostuvo Blel.

Es de recordar que días antes de esta invitación, William Dau dijo en una carta a Blel que “quieren que trabajemos unidos, pero quiebran la confianza apenas uno da la espalda, echando leña al fuego y descontextualizando las cosas”.