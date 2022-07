Transcaribe y regreso de microbuses, temas de debate en el Concejo Distrital

En el Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político por la sustitución de la ruta 36 de buses públicos (Simón Bolívar – San Fernando – Av. Pedro de Heredia – Centro y viceversa), también conocido como Microbús, por una ruta de Transcaribe. Fueron citados el DATT, Espacio Público y Transcaribe.

Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) mencionó que la entrada en funcionamiento de Transcaribe se diseñó sin tener en cuenta factores como las rutas de buses ya existentes, estado de las vías y puentes en la ciudad, por lo que este debate es importante para conocer las afectaciones provocadas.

Inicialmente, Camilo Blanco, Gerente de Espacio Público, detalló que esta dependencia es la autoridad única de transporte masivo, ejerciendo funciones de vigilancia, control, planificación, entre otras correspondientes al SITM. Destacó que se cuenta con proyectos como el Plan Maestro de Movilidad y la ciclovía de la transversal 54, los cuales no pudieron comenzar por reducción en el presupuesto; sin embargo, se buscan alternativas que permitan desarrollarlos.

Sobre el tema del debate, aclaró que la Gerencia no participa en el procedimiento para establecer requisitos para solicitar la salida de circulación de una ruta del Transporte Público Colectivo (TPC) con ocasión de la entrada en operación del SITM, tampoco participa en el procedimiento para revocar la habilitación de las rutas e hizo saber que Transcaribe no solicita la salida de una ruta del TPC sino un comité del Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO).

También expresó que no participa en el procedimiento para la salida de circulación de una ruta del TPC con ocasión en la entrada en circulación del SITM y que el FUDO no posee recursos suficientes para proceder con la desintegración de nuevas rutas. Agregó que en el 2018 Transcaribe pidió la salida de la ruta 36 y no han recibido quejas por la prestación del servicio de la ruta de Transcaribe que sustituyó la del TPC.

Habla Transcaribe

Por su parte, el Gerente (e) de Transcaribe, Mauricio Hernández Delgado, explicó que para cancelar las rutas del TPC, debe revocarse el Decreto que el Distrito expidió dando permiso para su circulación y que Transcaribe no puede solicitar la salida de circulación de las rutas del TPC. Indicó que en noviembre de 2017 se solicitó al alcalde impartir al DATT la cancelación de la ruta 36, por lo que este procedió a censar los buses de la ruta, identificando a 34.

Posteriormente, en el comité FUDO quedó registrado el censo de los 34 vehículos valorizándolos por un total de $3.140 millones. De estos, 4 vehículos ya habían sido vinculados al proceso de compensación con Sotramac, por lo que se sacaron del censo, quedando 30 vehículos valorizados en $2.944 millones. En esta nueva lista, 16 vehículos fueron encontrados no aptos, quedando 11 vehículos.

Hernández detalló que la chatarrización en el 2018 no se pudo realizar debido a unas medidas cautelares interpuestas por los representantes de la ruta 36 y que no se conoce en qué se gastó el dinero para dicha chatarrización, ya que los recursos por $1.831 millones para la actividad, fueron solicitados por la fiducia en el 2019 sin detallar en qué serían gastados. El total del fondo de desintegración era por $24.241 millones