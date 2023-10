Todo lo que tiene que saber sobre las elecciones de este 29 de octubre

Que le van a entregar hasta cinco tarjetones, que algunos tienen la foto del candidato y otros no y que hay unos aspirantes que aunque ya no están en la contienda igual aparecerán en la papeleta. Si esta información lo abrumó y aún no sabe cómo votar en las elecciones de este 29 de octubre, le explicamos lo que tiene que saber de la jornada de este domingo.

¿Qué se elige en las elecciones de este 29 de octubre?

El último domingo de octubre están programas las elecciones territoriales, como las llamó la Registraduría, y en ellas se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, miembros de asambleas departamentales, consejos municipales y juntas de Acción Local (JAL), que liderarán sus regiones desde el próximo 1 de enero de 2024.

¿Cuántos cargos se elegirán?

Este domingo se elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles, según las cifras de la Registraduría.

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?

Podrán ejercer su derecho al voto los mayores de 18 años que residan en el país y que, además, hagan parte del censo electoral definido a partir del registro de documentos de identidad para votar.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar este 29 de octubre?

El potencial electoral de Colombia es de 38.965.515 votantes. De ellos, 20.027.815 son mujeres y 18.937.700 son hombres, de acuerdo con la última actualización de la Registraduría al 4 de octubre.

¿Cuántos puestos y mesas de votación están habilitados?

De acuerdo con el registrador nacional, Alexánder Vega, este 29 de octubre se instalarán 12.817 puestos de votación: 5.605 urbanos y 7.212 rurales, es decir, hay un aumento de 1.227 puestos respecto a los comicios de 2019 y de 554 (431 en zonas urbanas y 123 rurales) frente a las presidenciales de 2022.

¿Cómo puedo consultar el lugar de votación?

La Registraduría habilitó varias opciones para que los sufragantes consulten su puesto y mesa de votación:

- Puntos de información al votante en las principales ciudades del país.

- La página web de la Registraduría www.registraduria.com.gov el banner “Consulte aquí su lugar de votación”.

- En la aplicación “Elecciones Colombia 2023” de descarga gratuita y disponible en Google Play y App Store.

- En el número de WhatsApp 317 665 5533

¿A qué hora inicia y termina la jornada electoral?

Los colombianos tendrán 8 horas para votar. La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana y terminará a las 4:00 de la tarde.

¿Si son las 4:00 p.m. y aún estoy en la fila, puedo votar?

No. A las 4:00 de la tarde se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos en los puestos de votación y haciendo fila en sus mesas, no podrán votar después de esa hora.

¿Qué documento debo presentar para votar?

Los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, ya sea física o en formato digital. Claro está, podrán votar si inscribieron previamente el documento. No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento.