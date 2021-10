Varias frases polémicas dejó ayer el último panel del conversatorio con precandidatos presidenciales organizado por Fenalco. En este participaron Paloma Valencia (Centro Democrático), Federico Gutiérrez (firmas), Sergio Fajardo (Coalición de la Esperanza) y Alejandro Gaviria (Colombia tiene futuro). Gustavo Petro y Mauricio Cárdenas también fueron invitados, pero no asistieron. Cárdenas envió excusas, pero Petro no informó el motivo de su inasistencia. Lea aquí: Precandidatos apoyan reforma laboral que plantea Fenalco

Ante lo relacionado con el Partido Liberal, Alejandro Gaviria respondió: “Cuando empecé mi campaña fue con 20 mil voluntarios. De ellos, 5 mil son jóvenes liberales que representan fuerza e ímpetu transformador y una intolerancia ante ciertas injusticias; Sergio, no puedo rechazar esa fuerza, tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera. Así he operado en política, así lo haré y estoy dispuesto a someterme a todas las reglas para garantizar que la política no tenga clientelismo. Pero no vamos a dejar de lado a un joven en Colombia que decidió canalizar su descontento con un partido político”.

Otro hecho controversial se dio cuando Gutiérrez se refirió a lo que pensaba sobre el calificativo de “facho” que le dio Alejandro Gaviria. “¿Cuál facho? La seguridad es importante y no hay una sola persona en el país que no tenga clara la importancia de la seguridad (...) No puede considerarse ‘facho’ a una persona que esté preocupada por el bienestar de la sociedad”, respondió.

Así mismo, luego que se mencionara que Gutiérrez tildó de incoherente a Alejandro Gaviria en un video, este respondió: “No es incoherente. Federico, usted cogió un pedacito de esa grabación donde yo decía eso y en el fondo lo que estábamos queriendo decir era lo mismo, que la seguridad requiere una política integral y de convivencia, y sobre todo políticas preventivas que tengan garrote, pero también zanahoria”.