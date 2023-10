“Te tengo denunciado por ladrón”: alcalde Dau reta a Dumek Turbay

Y reiteró: “Dumek, vuelvo y te reto a sentarte a discutir tu Gobernación contra mi Alcaldía haber si tienes lo pantalones. Sé que no eres capaz porque te tengo denunciado por ladrón, por sinvergüenza y por el delito de enriquecimiento ilícito. ¡Vamos a discutir haber si tienes los pantalones”.

“Este es un mensaje para Dumek Turbay (...) acabo de escucharte en la radio diciendo que yo soy un mentiroso y que me creo las mentiras. Ya me tienes mamado con tus mentiras, gran vergajo (...) los ataques los haces pagándoles a periodistas”, dijo Dau.

“Numerosas personas hoy me han mostrado este mensaje en redes que OBVIAMENTE es fake news. Alguien está librando una guerra sucia atacando la pulcra imagen de nuestro exgobernador. Rechazo de manera rotunda el uso de campañas sucias en esta época electoral. ¿Cuáles otros honorables políticos incluirías tú en este cuadro?”, expresó Dau de forma irónica, entendiendo su rivalidad de vieja data con Dumek, Hilsaca, Pedrito Pereira y otros rostros allí presentes.

Al respecto de la publicación, Dumek Turbay aseguró que la denunciaría ante el Consejo Nacional Electoral y en otras entidades por presunta participación indebida en política.

“Esta es la prueba reina de no tener ninguna garantía en este proceso. El alcalde manda sobre la Policía, el alcalde puede decir que le llegó una denuncia contra mí y puede pedir desde el Comité de Garantías Electorales, liderado por su secretaria del Interior, que me realicen un allanamiento en alguna sede o a la casa de amigos de campaña. Esto es muy grave y no puede legitimar el desacreditarme solo por sus locuras y por hacer show”, sostuvo.