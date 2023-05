“Sufrimos un golpe de Estado ‘blando’”: ¿a qué se refiere Petro?

El término fue acuñado por el filósofo Gene Sharp, quien lo utilizó para describir el derrocamiento de Estados por métodos no violentos, empleando la guerra jurídica. Y es ahí cuando entra Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien el pasado lunes aseguró que su Gobierno está sufriendo este tipo de procesos, más cercanos al boicot judicial que al ruido de sables.

“El golpe ‘blando’”

Para Petro, estos fallos judiciales que han afectado a políticos del Pacto Histórico representan un ‘golpe blando’ en contra de su Gobierno. “A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, denunció.

Ante esta declaración, el Consejo de Estado respondió al mandatario y manifestó que en realidad esas palabras no parecen tener una relación directa con lo ocurrido en las últimas semanas porque “la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señalada”.

Además, aclararon que las dos decisiones que han tomado recientemente, la del Contralor y la del presidente del Senado, no han estado motivadas por intereses políticos ni por controversias ideológicas, sino por la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, según se leyó en su defensa de la autonomía judicial.

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, catalogó la acusación de Petro como irresponsable. “Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad. Y no lo ha asumido con responsabilidad porque es que uno no ataca a la rama judicial del poder público. Respaldo total al Consejo de Estado”.