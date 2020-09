Los enfrentamientos entre el alcalde de Cartagena, William Dau, y los concejales del Distrito no son nuevos en la agenda política de la ciudad. Incluso, desde antes de que ambas partes se posesionaran, las críticas, al menos por el lado del alcalde, siempre estuvieron.

En estos primeros nueve meses de administración los pulsos entre ambos sectores se han movido entre periodos de aparente tranquilidad, en los que incluso se hicieron pactos con la medición de la Iglesia para trabajar unidos y redundaron en la victoria de varios proyectos de acuerdo en beneficio de la ciudad, y periodos turbulentos, llenos de acusaciones, respuestas y lleva y trae.

En las recientes sesiones extraordinarias, donde avanza en segundo debate el proyecto para una incorporación al presupuesto, el cual tendrá que definirse hoy, tras bambalinas se ha cocinado una nueva puja entre el alcalde y algunos concejales, la cual tuvo su origen el fin de semana pasado, luego de que el mandatario hiciera el “Domingo de Denuncias”. Esta es una iniciativa mediante la cual denunció nuevas presuntas irregularidades que han encontrado en el Distrito y se refirió a sus relaciones con el Concejo.

Según el alcalde, varios cabildantes estuvieron realizando rondas a varios de sus funcionarios, especialmente al secretario de Hacienda, Dewin Pérez. (Lea aquí: Minuto a minuto: Dau revela nuevas irregularidades en el Distrito)

“En esas visitas que hacían los concejales de la ‘bancada malandrina’ venían era tratando de presionar y chantajear a mis funcionarios para conseguir prebendas a cambio de aprobar esto en segundo debate. Lo mismo que hicieron cuando aprobaron el Plan de Desarrollo, avalaron el plan y al día siguiente estaban todos diciéndoles a mis secretarios ‘bueno ya nosotros admitimos el plan, dame mi OPS, ¿dónde están mis contratos?’”, sostuvo Dau.

Niño manifestó que el alcalde William Dau irrespeta de manera continua al Concejo Distrital.

El hecho hizo que el concejal de la bancada conservadora, Fernando Niño, le respondiera con un discurso en plenaria en donde destacó que “con las actuaciones y los comentarios que realiza el alcalde pareciera que desconoce el Concejo como corporación e institución”, dijo.

El cabildante defendió la labor del Concejo y tildó de “autócrata” al mandatario local. (Le recomendamos: “El alcalde desconoce e irrespeta al Concejo”: Niño)

“Lo que busca el Concejo es fortalecer la democracia. Si no actúa teniendo al Concejo en cuenta o las recomendaciones que hacemos dentro del debate, quiere decir que quiere gobernar solo, como un autócrata. Los autócratas son los que creen que ellos solos son los que tienen la razón, que ellos solos son los que pueden tomar las decisiones en un gobierno y todo aquel que piense diferente y crea que las cosas se pueden hacer de una manera distinta se convierte en un traidor. En Cartagena no somos traidores, o se llaman por parte del alcalde malandrines o aculillados”. Pero no solo eso, el cabildante explicó que la “demora” para la aprobación del proyecto de acuerdo 028 de incorporación presupuestal se debe a que el Distrito lo habría presentado extemporáneamente. “Nosotros no lo hemos aprobado porque estamos mamando gallo, no lo hemos aprobado porque la administración no lo presentó a tiempo. Si lo hubieran presentado desde el mes de marzo, esta incorporación ya estuviera aprobada”, dijo.

Además, cuestionó que en un principio la administración aseguraba que no había recursos, pero luego aparecieron los $88 mil millones que ahora se pretenden incorporar. “Que nos respondan por qué aparecieron $88 mil millones por arte de magia, cuando en el cierre fiscal las declaraciones era que el Distrito estaba quebrado y no había presupuesto, que hicieron un recorte porque no había ingresos, ni recursos; por qué la administración engañó a los cartageneros, diciendo que las administraciones se habían robado los recursos, que se llevaron la olla, y hoy aparecen $88 mil millones”.