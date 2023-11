“Soy culpable, pero de dignificar a la gente”: María Eugenia García Montes

Nadie en esta administración o en pasadas puede decir que yo pido cargos para familiares. Además de ella, tengo a dos hermanas en entes descentralizados del Distrito, pero en una Alcaldía con una planta de personal tan grande es lógico que esto se dé. Reitero: ningún funcionario o director de alguna dependencia puede decir que he presionado para favorecer a un allegado. Siempre me he caracterizado por buscar el reconocimiento a base de trabajo y resultados, no por medio de estas coyunturas.

Hablan de 70, 100 nombramientos y mi firma solo avaló a 12 en Talento Humano. El resto fueron jurisdicción de dependencias como la Secretaría de Educación, totalmente autónoma y con reglas y comportamientos distintos y particulares frente a las necesidades del sector y de la planta de personal tan grande que manejan.

¿María José García Caro y Cayetano Jiménez (en la lista de provisionales) son familiares suyos?

Esa es otra de las mentiras con las que buscan atacarme y perseguirme. María José es una abogada que trabaja en Jurídica con la que no tengo ningún vínculo familiar. Estas especulaciones son dañinas. Y en el caso de Cayetano, esposo de mi hermana Lina García Montes, él trabaja en la Secretaría de Hacienda desde la administración de Pedrito Pereira, ¿por qué lo dejaron? Porque el alcalde Dau siempre propició que la gente que es buena en cada dependencia se les diera empleo digno y estable. Que nadie relacione su trabajo o futuro financiero con temas políticos o electorales.

¿Quién la ataca y la persigue?

Si de algo soy culpable, junto a las personas que trabajan conmigo en Talento Humano, es de buscar desde hace mucho tiempo la dignificación del empleo público en Cartagena. Desconozco las razones o motivaciones de los que hoy me persiguen, pues son ataques descontextualizados y que tergiversan actuaciones legales y necesarias.

Toda la ciudad sabe que se requiere una profunda reestructuración, un rediseño institucional de sus procesos y planta de personal. Por lo que presentamos en dos ocasiones el proyecto de modernización del Distrito al Concejo y ellos lo negaron en ambas oportunidades; por consiguiente, con un amplio grupo de profesionales construimos un proceso que llamamos piloto de formalización del empleo en los que diseñamos 51 cargos que responden a necesidades de varias dependencias. El Distrito sufre un rezago de 20 años en la actualización y formalización laboral.

Estas vacantes a espera de un concurso de méritos que ubique a empleados de carrera administrativa en ellos, y luego de surtirse la convocatoria para encargarlos a servidores de carrera del Distrito, fueron llenados con los provisionales.

Pero hay voces que describen el proceso como “inconveniente”, como una suerte de raspar el caldero a pocas semanas de que comience la era Dumek Turbay.

El alcalde Dau tiene la potestad de generar empleo, según la Constitución y la Ley es el único que puede crear y suprimir este tipo de empleos; además de tener la capacidad nominadora hasta el 31 de diciembre. Estos nombramientos fueron legales y necesarios ante el déficit que hay en el talento humano de la Alcaldía y, por otro lado, dignifica las condiciones laborales de la gente.

Estos cargos cuentan con la disponibilidad presupuestal que demandan, pues cada dependencia aportó recursos desde sus Unidades Ejecutoras, y fueron diseñados con relación a las necesidades que cada una de ellas evidenció.

Para ello se actualizó el manual de funciones de acuerdo con las directrices de el Departamento Administrativo de la Función Pública y, más exactamente, con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, luego de décadas de trabajar fuera de los esquemas que hoy se implementan en la administración pública a nivel nacional. Quien compare los procesos entre Cartagena y Barranquilla verá grandes diferencias en este ámbito.

¿Cuáles son las dependencias?

Secretaría General, Apoyo Logístico, Informática, Hacienda, Fondo de Pensiones, Archivo, Oficina Jurídica y Talento Humano.