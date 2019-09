“Son bastante preocupantes las amenazas en los Montes de María”: Álvaro Uribe

Mientras que las autoridades analizan la veracidad de un panfleto a nombre de las Farc-EP en el que amenazan a los alcaldes de varias poblaciones del departamento de Sucre, el expresidente y senador de la República Álvaro Uribe Vélez se pronunció al respecto, teniendo en cuenta que fue este quien ayer en la mañana denunció la aparición de dicho documento a través de su cuenta en Twitter.

“Son bastante preocupantes estas amenazas en los Montes de María. Creo que tenemos que pedir apoyar a las Fuerzas Armadas para que desarticulen cualquier intento de organización criminal en esta región de la Patria, que sufrió tanto con la guerrilla y los paramilitares; que ha podido vivir unos años de paz gracias a la implementación de la Seguridad Democrática a principios de los años 2000 y que no vaya a tener la mala suerte de la organización criminal de nuevo”, indicó a este medio el senador, líder del Partido Centro Democrático.

Respecto a la situación, también habló Fernando Nicolás Araújo, senador del mismo partido político, quien rechazó cualquier intimidación.

“Rechazamos cualquier expresión de violencia. Las amenazas a alcaldes y a la población civil, a la Fuerza Pública, son todas expresiones del terrorismo. Y al terrorismo lo tenemos que rechazar con total diligencia y determinación. De ninguna manera podemos tolerar este tipo de amedrantamiento, no nos van a asustar. Aquí no se trata de color político, no se trata de partidos políticos. Se trata de defender la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A estos terroristas que están en permanente amedrantamiento de la población colombiana les digo que no nos van a asustar. Seguiremos en nuestra labor política, seguiremos combatiendo el narcotráfico, seguiremos combatiendo a aquellos que buscan crear terror y desestabilizar la democracia colombiana.

“Seguiremos defendiendo a los colombianos más necesitados. Seguiremos construyendo la anhelada equidad, la cohesión social que requiere el país; para que la verdadera paz se pueda lograr. La paz no es un papel, la paz va mucho más allá, y la paz requiere de la autoridad y el orden impuesto por el Estado, utilizando el monopolio de las armas, pero no como violencia, sino como el mecanismo constitucional y democrático de defensa de los intereses de los colombianos”, dijo el senador Fernando Nicolás Araújo.

Las autoridades en Sucre, que ayer realizarían un consejo de seguridad, hacen las indagaciones respectivas para determinar de dónde provino el panfleto.

Sin embargo, ayer el comandante de la Policía en Sucre, coronel Luis Vallejo Gustín, señaló que el panfleto carece de veracidad, según las primeras labores de inteligencias realizadas por la Policía, Infantería y Ejército Nacional. En el volante se habla de un supuesto grupo guerrillero que se autodenomina Eudaldo Díaz, en honor al exalcalde de El Roble, Sucre, asesinado hace varios años.

El vicealmirante Andrés Vásquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, informó a este medio que durante el transcurso del presente año han circulado por las redes sociales varios panfletos intimidatorios hacia la comunidad, afectando la buena percepción de seguridad de la que ha gozado especialmente la región de los Montes de María en los últimos años, motivo por el cual, en los consejos de seguridad llevados a cabo la semana anterior en El Carmen de Bolívar y en San Onofre (Sucre), tanto la Gobernación de Bolívar como la del departamento de Sucre, determinaron ofrecer una recompensa de hasta $10 millones a quien brinde información que conduzca al paradero y captura de los delincuentes que están elaborando y haciendo circular por las redes sociales estos métodos que generan temor a la población.

“Invito a la ciudadanía para que no le hagamos apología delincuencial a estos desadaptados, evitando reenviar los mensajes amenazantes a otras personas, es decir, cero difusión de los mismos”.

Añadió que vienen haciendo operaciones conjuntas y coordinas de control militar y policial de área con la Infantería de Marina, la Policía y la Fiscalía, tanto en los cascos urbanos como en el área rural de la Alta Montaña de los Montes de María, fortaleciendo los dispositivos con personal.

También se conoció que en los próximos días las gobernaciones de Sucre y Bolívar emitirán volantes con los delincuentes más buscados, los cuales están alterando la estabilidad de la región. Por ellos habrá recompensa.