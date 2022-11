Solicitan debate de control político al IPCC por presuntos maltratos a reinas

En la plenaria de ayer en el Concejo, Javier Julio Bejarano expuso que Uriza no reconoció los “tratos inhumanos” ante los medios y que “no les dio la cara a las denunciantes”. El cabildante mostró un vídeo de una reunión entre el IPCC, las madres querellantes y las excandidatas en la que se puso sobre la mesa las diversos, aún por comprobarse, maltratos.

No obstante, para Julio Bejarano no fue una señal de respaldo y reconocimiento, por parte del IPCC, que Uriza no asistiera y hubiese enviado a una funcionaria de la entidad. Dado a esto solicitó a la Mesa Directiva del Concejo citar a debate de control político a las instituciones implicadas para que rindan un informe de lo sucedido, debido a las múltiples evidencias y testimonios.