Y agregó: “Del porcentaje de esquema completo de vacunación no hay cifras certeras. Con la cifra indicada dividida entre tres, las vacunas necesarias en cada ciudadano, daría un 46% de cobertura. Una cifra muy lejana al 70% que debería tener Cartagena para llegar a la inmunidad de rebaño y que la gente ande sin tapabocas en espacios abiertos”.

A su turno, el concejal Luder Ariza, uno de los críticos más acérrimos de la gestión de la directora del Dadis, Johana Bueno, indicó que hay gran oportunidad de mejora en los procesos de la entidad. “En el informe de gestión hay información incongruente, alejada de la realidad. “Gracias a Dios en Cartagena no hubo afectaciones ante la falta de información de cuántos puntos de vacunación en los centros comerciales contaban con requisitos mínimos de habilitación”, afirmó.

Por su parte, el concejal Rodrigo Reyes expresó que “de ser cierto que el presupuesto del Dadis se ha ejecutado en un 98%, eso debería ser motivo de aplausos, pues es lo que se quiere: que los recursos se ejecuten en beneficio de los cartageneros”. Lo que fue respondido por Johana Bueno con lo siguiente: “El Dadis es una entidad que siempre se ha caracterizado por su eficiencia, algo que se comprobó en la vacunación contra el coronavirus”.

Sin embargo, de inmediato fue interpelada por el concejal Ariza: “Presidente (Óscar Marín) yo hice dos preguntas: ¿Cuáles son los diferenciales de oferta y demanda de los servicios de salud en Cartagena? Y ¿Cuál es la demanda agregada de la ciudad en la actualidad?

En respuesta, Bueno contestó: “Acá debemos enfatizar que el plan de renovación, reestructuración y rediseño del plan territorial de salud de la ciudad está enfocado nada más en las ese y no en toda la red prestadora. Sin embargo, a través de unos esfuerzos en sinergia con la Gobernación de Bolívar, hemos incluido al Hospital Universitario y a la Clínica La Maternidad. Por otro lado, estamos ante un hito, algo por primera vez en la historia, que es la cobertura de salud en la zona insular de Cartagena”.

Pero de inmediato, el cabildante Luder Ariza precisó: “Directora, el informe es extenso. Veo a varios concejales inquietos. Le solicito que por favor sea precisa y concisa en sus respuestas. No me responde lo que pregunto”, a lo que Bueno reconoció que no las tenía a la mano y que se las haría llegar en cuanto las tuviese.

Ariza recalcó su postura crítica frente al plan de reestructuración del plan distrital de salud, pues teme que sea incongruente con la realidad contextual de Cartagena. “Además, indican que apoyaron a 8 entidades en la reactivación económica; pero, ¿cuántas quedaron por fuera y que necesitaban de ese respaldo en la ciudad?”, agregó.

Y subrayó en materia del dengue: “Si en Cartagena hay en promedio 260 mil viviendas e intervienen 96 mil, ¿qué porcentaje representa? ¿Cuándo lo hicieron? Si no se hace bajo términos patológicos y en el momento preciso, es despilfarrar el dinero”.

El concejal expresó que el dengue es una enfermedad 100% evitable, pero que amerita el uso de las estrategias más pertinentes. Además, señaló que luego de estudiar el informe del Dadis, solo una de las tópicos coincide con las cifras proyectadas como metas alcanzadas en el 2021. “Ponen unos números para cumplir, pero si uno aplica la fórmula los cálculos no dan”, denunció.