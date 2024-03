Sigue el rifirrafe: aumenta la tensión entre Iván Name y Gustavo Petro

Incluso sin hacer referencia al presidente Petro, Name sostuvo que “el síndrome de los hombres de criticar por sus tiempos lo que hacen los otros y después llegar a hacerlo todavía más de criticar más lo que hicieron otras generaciones políticas”.

Para Name él no es "torpe y osado de invadir la individualidad de cada senador... jamás me puedo abrogar una decisión que es de ustedes la votación de las reformas". Para Name el respeto que le pide a Petro no es por él sino por el Congreso y dijo que es inconveniente esa declaración del mandatario.

“Reina la calma en el Senado y el Senado dará el ejemplo que se puede debatir, discrepar y coincidir, para buscar lo mejor de la patria. A este congreso no le pesa en el cuello una soga del presidencialismo”, concluyó.

Luego que el presidente Name se pronunció, el mandatario nacional, en un mensaje en la red de X le respondió y le reclamó que tenga responsabilidad con los ancianos colombianos que están a la espera de esa ley pensional. “Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia”, señaló Petro.