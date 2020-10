“Ante la tutela, el Distrito me respondió lo siguiente: ‘Con respecto al oficio AMC-OFI-0153966-2019, al cual se ha hecho referencia, fue tramitado el día 4 de diciembre 2019, dirigido a Martha Seidel Peralta, con remitente Nayid Tapia, y desde el usuario de quien para la fecha fungía como secretario Técnico Comité de Conciliaciones Distrital, quedando dicho documento en estado de ‘tramitada a confirmar’. Dicha información es extraída de manera precisa, gracias al estudio de trazabilidad que permite realizar el Sigob, el cual asigna usuarios con clave personal, constituyéndose en una firma digital de alta seguridad para el trámite interno y externo de documentación’”, indicó Tapia.

Sin embargo, Tapia Lian considera que el Distrito no le entregó el documento que, según la denuncia del alcalde, este habría firmado y en el que se indica que el Comité de Conciliaciones avaló la transacción.

La Oficina Asesora Jurídica del Distrito indicó que esas solicitudes fueron respondidas y que le anexaron los documentos, señalando que es falso que los documentos no aparecen, como se ha dicho en algunos portales web.

“En el acta reposa que: los miembros del Comité de Conciliaciones con voz y voto deciden que como quiera que el asunto planteado no constituye más que una solicitud pendiente de resolver desde septiembre del 2018, y no existiendo un conflicto como tal entre las partes, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General deben comunicar el estado de la obligación y dar instrucciones correspondientes para que se dé curso a la solicitud planteada por Acuacar, o en su defecto se abstenga el Distrito en forma definitiva de hacer tal transferencia requerida por esa entidad’, es decir, en ningún momento el comité aprobó dicha transacción, como lo afirmó Tapia Lian en el oficio del 4 de diciembre”, indicó el Distrito.

Este asegura que el documento no tiene firma y que eso que indica el Distrito tampoco puede tomarse como tal.

“En la respuesta que ellos me dieron, hablan de que revisado el Sigob se puede observar que el documento está en ‘tramitada a confirmar’ y luego dicen que esto se entiende como una firma digital. Pero no estoy solicitando eso, estoy solicitando el documento firmado. Eso no es firma digital, y lo que eso significa es cuando un documento está en el Sigob a la espera de firmarse. Como un borrador”, dijo Tapia.