Si no hay vicios de legalidad, William Dau tendrá que elegir alcaldes locales

Pese a que los candidatos no sean de sus gustos políticos o que no lo convenzan sus argumentos en las entrevistas, el alcalde William Dau Chamatt tendrá que designar alcaldes locales de las ternas que le enviaron los ediles, siempre y cuando estas no tengan vicios de legalidad.

El proceso para seleccionar las ternas de aspirantes a alcaldes locales se hizo nuevamente y el 26 de febrero los ediles escogieron las nuevas ternas.

De hecho, ayer el secretario del Interior, David Múnera, tras recibir las ternas de parte de los ediles, entregó un informe al alcalde Dau sobre el proceso de selección y las hojas de vida de los candidatos. Según el cronograma, el 4 y 5 de marzo se harán las entrevistas a los ternados y entre el 9 y el 11 Dau designaría a los alcaldes menores, si no hay fallas en el proceso.

Siete de los nueve integrantes de estas nuevas ternas estuvieron en las que rechazaron inicialmente. Solo hay dos nuevos aspirantes a alcaldes locales, lo que supone una molestia para el alcalde William Dau Chamatt, teniendo en cuenta que en las entrevistas que hizo a los integrantes de las primeras ternas dijo que ninguno lo había “descrestado”.

Incluso, no gustó a miembros de su gabinete el hecho de que varios de estos desconocían aspectos de sus localidades. Sumado a ello, se rumora que al alcalde no le agradó la supuesta cercanía de algunos de los aspirantes con políticos o casas políticas cuestionadas.

Pese a ello, si los integrantes de las nuevas ternas cumplen con el perfil y este proceso de selección no tiene vicios de legalidad, el alcalde no tendrá opción y tendrá que designar a los alcaldes locales de entre quienes integran las tres ternas, según indican expertos.

“El alcalde Mayor de Cartagena, mediante el Decreto 0362 del 21 de febrero de 2020, convocó a las JAL para la elaboración de las ternas de las diferentes localidades del Distrito, toda vez que el anterior proceso no concluyó en forma satisfactoria. Teniendo en cuenta que las ternas fueron presentadas, el secretario del Interior presentará un informe sobre cada una de ellas -el que presentó ayer-, en el que se deberá informar si se cumplió con el procedimiento establecido en la normatividad aplicable y analizar si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos para ejercer como alcaldes locales de cada una de las localidades, lo que incluye analizar la existencia de inhabilidades o incompatibilidades que impidan su designación y posesión”, explicó un abogado especialista en derecho administrativo consultado por este medio.

Agregó que el alcalde podrá devolver las ternas y convocar nuevamente a las Juntas Administradoras Locales únicamente por razones de legalidad, esto es, cuando se demuestre que no se cumplió con el procedimiento o cuando todos o alguno de los candidatos que conforman la terna no cumplan con los requisitos para ejercer el cargo o se encuentren incursos en causales de inhabilidad.

“De lo contrario, se desconocería el principio democrático y el principio de legalidad que rige la elección de este tipo de servidores públicos. En el evento de no poder llevarse a cabo la designación o designaciones por razones de legalidad, el alcalde puede continuar encargando temporalmente a alguno de los secretarios con el fin de evitar vacíos de poder en cada una de las localidades del Distrito de Cartagena, siempre que cumplan con los requisitos, hasta tanto se surta la designación y posesión de los nuevos alcaldes locales”.

Pese a ello, el secretario del Interior, quien destacó que han cumplido con el cronograma, recordó que los alcaldes locales son empleados de libre nombramiento y remoción, y también pueden ser destituidos por el alcalde mayor.

“Si los alcaldes menores no cumplen con sus deberes y están dentro de algunas causales, el alcalde mayor tiene todo el derecho de aplicar las normas causales del retiro del cargo. El nombramiento no los atornilla por cuatro años a esos puestos. No son empleados de periodo fijo, porque no son de elección popular”, indicó Múnera a El Universal.

Incluso, en el hipotético caso de que le molesten acciones de los alcaldes locales nombrados, el alcalde mayor, de no destituirlos, podría disminuir los recursos y manejarlos él mismo, si considera que no están cumpliendo.