Algo que diga, o una expresión en su contra por algún contrincante, en redes sociales, no demora en convertirse en tendencia. En Cartagena y Bolívar, un grupo de alrededor de 327 personas han conformado un movimiento llamado: “Bolivarenses con Petro”, el que integra distintas toldas simpatizantes de Petro en la región.

“Bolivarenses con Petro” no es la única organización de la ciudad que apoya la campaña presidencial de Petro, como indican, y esperan que próximamente lleguen a los mil integrantes y consolidarse como la primera fuerza petrista del departamento.

“Reconocemos y valoramos el trabajo que están realizando otros sectores y organizaciones que apoyan a Gustavo Petro en el Departamento de Bolívar, pero nuestro propósito, es que Bolivarenses con Petro no sólo sea la principal fuerza sino la más organizada”, recalcó Fortich.

Álvaro Villaveces Reales, otro líder del movimiento, expuso: “Para mí, Petro es nuestro vocero. Sus propuestas coinciden con las soluciones de las necesidades que agobian a nuestras ciudades y da mucha confianza que las diga sin necesitar libretos o papeles en la mano. Eso nos hace saber que tiene clara la Colombia que esperamos y qué tipo de cambios de la estructura política, económica, social y cultural se necesitan para lograrlo”.

Polémica con la lista a la Cámara por Bolívar

En Bolívar, la polémica se provocó hace unas semanas por cuenta de la presencia de Sandra Villadiego en la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bolívar. Aunque la exsenadora no tiene inhabilidades disciplinarias ni procesos penales, la crítica colectiva se relacionó con su esposo, Miguel Ángel Rangel, condenado en el pasado por parapolítica.

La controversia provocada hizo saltar a líderes políticos del movimiento como a los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, quienes criticaron el hecho y propiciaron la escena en la que Villadiego era borrada de la lista; sin embargo, eso no sucedió, y sobre las quejas de miembros locales, regionales y nacionales del Pacto Histórico, la exsenadora del Partido de La U, fue ratificada como candidata y sigue en su aspiración electoral.

El abogado Fortich sentó la postura del movimiento con relación a esta controversial lista. “Se generó una polémica en lo que tiene que ver en la lista a la Cámara por Bolívar, pero Petro aclaró el porqué de no apoyar a esta lista. Él fue muy enfático en decir que contraviene las directrices nacionales del Pacto Histórico como de ser lista cerrada y cremallera. Por ende, no la apoyamos”.

El periodista Luis Carlos Pérez Carmona, se refirió al tema: “Hay muchas conjeturas alrededor de la lista a la Cámara por Bolívar del Pacto Histórico, en ese tema hay muchas diferencias que se sortean con respeto. Hay que reconocer que en esa lista hay personas valiosas y con total mérito, pero no la apoyamos”.

“Tengo total certeza de que Petro siempre dijo que no apoyaba esa lista por no ser cerrada y paritaria. Nosotros creemos en su proyecto y que es lo que se necesita, por ende, no la respaldamos. Estamos en la búsqueda de una candidato libre de polémicas, problemas y con el prestigio que podamos apoyar a la Cámara.” afirmó Viana.

“Estamos unidos en el compromiso de que este proyecto tenga éxito y así volver a encaminar este país con alternativas cercanas a la gente”, puntualizó Marcos Pérez Fox, quien considera al igual que Pérez Carmona, que la política en Cartagena y Bolívar debe cambiar y que se elijan personas que no rindan su dignidad cuando llegan al Congreso.