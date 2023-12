“Si no digo culo, nadie hubiese parado bolas”: Dau sobre su lenguaje

En el espacio surgió el interrogante sobre su particular forma de expresarse, y cómo esto lo benefició o perjudicó. Según Dau, el efecto que surtió su lenguaje fue positivo, pues lo llevó a ser escuchado. Dicho de otro modo: “que la gente le parara bolas”. Lea también: “Creí en ellos y luego me dejaron solo contra los corruptos”: Dau

El mandatario respondió: “Mira, si yo no hubiera tenido ese lenguaje soez, nadie me hubiese parado bolas cuando yo denuncié a los malandrines. Por ejemplo, cuando yo dije que los órganos de control no hacían un culo por Cartagena, fue noticia a nivel nacional porque dije la palabra culo, y por eso la gente se da cuenta que no hacen nada por la ciudad. A mí nadie me ha dicho que no quiere trabajar conmigo porque soy mal hablado”. Lea también: “Ni apretaré su mano ni le daré el bastón de mando de frente”: Dau a Dumek

A continuación, la entrevista completa.